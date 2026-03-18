Reggio accoglie il ‘Vinitaly and the City’: due giorni di degustazioni, incontri ed eventi

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi del panorama enologico italiano: il Vinitaly and the City, che si terrà il 1° e 2 agosto sul suggestivo Lungomare Falcomatà. La notizia è stata ufficializzata questa mattina durante una conferenza stampa dall’onorevole Francesco Cannizzaro, che ha sottolineato l’importanza di questo evento per la città e per l’intera regione.

Nel corso della conferenza, Cannizzaro ha espresso grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento:

“Si sta creando un clima di grande fiducia e di prospettiva. L’evento di Vinitaly a Reggio Calabria rappresenta un trend che si inverte. La Calabria prima veniva vista dalle multinazionali, dalle grandi fiere, come una regione che si poteva soltanto leggere sulla cartina geografica, ma mai nessuno poteva pensare di venire in Calabria ad organizzare un evento di così grande portata.”

L’onorevole ha aggiunto che questo cambio di tendenza è dovuto principalmente alla credibilità conquistata dalla Calabria, sia a livello nazionale che internazionale, grazie all’azione politica e amministrativa del presidente Roberto Occhiuto.

“Oggi questo cambio di tendenza è dovuto al fatto che c’è una credibilità e la credibilità è basata dai fatti, dall’autorevolezza, da chi governa nei settori. Il presidente Occhiuto ha narrato una Calabria diversa e ha dimostrato attraverso la sua azione politica, amministrativa e governativa di che cosa è capace la Calabria di fare con tutta la sua classe dirigente.”

L’assessore regionale Gallo ha poi ribadito il ruolo fondamentale che la Regione Calabria sta giocando a livello nazionale.

“La Calabria in questi anni è diventata una Regione capace di essere sui tavoli nazionali, grazie al Presidente Occhiuto, con la capacità di mantenere anche le promesse fatte e di avere anche istanze capaci di sorprendere il resto del Paese.”

Eventi come Vinitaly sono determinanti per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, un’occasione unica per promuovere il vino calabrese e le eccellenze della regione.

La città di Reggio Calabria si prepara, dunque, a diventare il palcoscenico di un evento che conferma il crescente riconoscimento della Calabria come una terra capace di attrarre grandi eventi.