Reggio, continua esperimento ZTL: apportate alcune modifiche

Con l’avanzare delle iniziative previste dal programma dell’Estate Reggina prosegue l’attività sperimentale di attuazione delle isole pedonali e delle zone a traffico limitato nella Città di Reggio Calabria. In continuità con quanto già approvato la scorsa settimana, con l’istituzione delle aree a misura di cittadino e di turista, la Giunta comunale ha approvato con specifica delibera alcune modifiche al piano predisposto che sarà in vigore per i mesi estivi.

Nello specifico viene leggermente modificato l’orario di istituzione delle aree pedonali, nei fine settimana da venerdi a domenica, che a partire da oggi saranno in vigore dalle ore 20.30 fino alle 00.30

in via Filippini nel tratto compreso tra via Fata Morgana e via Giudecca,

in via Demetrio Tripepi nel tratto compreso tra via Giulia e via Osanna,

in via Tommaso Campanella, nel tratto compreso tra il Duomo e la via Furnari,

Al contrario, per favorire una più fluida circolazione dei veicoli, viene per il momento annullata l’area pedonale su Corso Matteotti nel tratto compreso tra via Giulia e Largo Colombo.

Restano invariate le altre disposizioni, già applicate durante lo scorso fine settimana, con l’istituzione di aree pedonali, nella zona di Pellaro:

in via Nazionale parcheggio ex delegazione municipale,

in Via Alfonso Gatto,

in Via Filippo Dattola

in via Giorgio Azzarà,

ed al centro storico:

in via Zaleuco (tra via Giulia e via Camagna).

in via dei Pritanei (tra via Cavour e via Gulli)

in via delle Convertite (tratto compreso tra via Osanna e via Fata Morgana)

Al fine di decongestionare il centro storico dal traffico veicolare è stato istituito, in collaborazione con Atam, un servizio navetta continuo, dalle 20.30 alle 00.30, tra il parcheggio del Cedir, dove sarà possibile lasciare le auto in sosta, e piazza Garibaldi.

Sull’area di Pellaro invece l’Amministrazione comunale invita i cittadini all’utilizzo dell’ampio parcheggio sito in prossimità della stazione ferroviaria, cosi da poter raggiungere a piedi le aree pedonali previste. Tutte le aree pedonali saranno presidiate dalle forze di Polizia e da servizi di assistenza dedicata disposti dalle unità di Protezione Civile.

Rimangono in vigore inoltre le zone a traffico limitato:

in via degli Arconti (nel tratto compreso tra via XXI agosto e via Lemos),

in via Buozzi (nel tratto compreso tra via Roma e via Cananzi),

in via Miggiano (ex prolungamento Tripepi nel tratto compreso tra via Hack e via Giusti),

in via Spano Bolani traversa privata,

in via 2 Settembre (nel tratto compreso tra via Aschenez e via Torrione),

in via Filippini (nel tratto compreso tra via Firenze e via Giudecca),