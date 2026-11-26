Esattamente un anno fa, il 26 novembre 2025, ci lasciava il dott. Giuseppe Cormaci, “Peppe” per tutti.

Il ricordo di Giuseppe Cormaci

Fu presidente provinciale della FIPAV di Reggio Calabria per molti anni, la sua lunga esperienza fu sempre affiancata dall’innata passione verso la pallavolo, allorquando il suo percorso dirigenziale fu un esempio di totale dedizione e competenza

La messa in suffragio sarà celebrata oggi, alle ore 18.00, presso la Chiesa di S. Maria di Loreto, in Sbarre Centrali.