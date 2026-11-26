Reggio, un anno fa la scomparsa di Giuseppe Cormaci: il ricordo dello storico presidente della FIPAV
Oggi la messa in suffragio presso la Chiesa di Santa Maria di Loreto, a Sbarre Centrali
26 Novembre 2026 - 08:07 | Redazione
Esattamente un anno fa, il 26 novembre 2025, ci lasciava il dott. Giuseppe Cormaci, “Peppe” per tutti.
Il ricordo di Giuseppe Cormaci
Fu presidente provinciale della FIPAV di Reggio Calabria per molti anni, la sua lunga esperienza fu sempre affiancata dall’innata passione verso la pallavolo, allorquando il suo percorso dirigenziale fu un esempio di totale dedizione e competenza
La messa in suffragio sarà celebrata oggi, alle ore 18.00, presso la Chiesa di S. Maria di Loreto, in Sbarre Centrali.
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