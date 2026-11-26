Gli amaranto sono andati anche oltre le assenze

Precisa, efficace, pungente e senza alibi, nonostante le assenze pesantissime del centrale titolare Marco Bragatto e del palleggiatore titolare Davide Saitta. Domotek coi fiocchi nell’anticipo della settima giornata al Palacalafiore. Battuta la quotatissima Napoli, terza forza del torneo, con una gara d’autore.

Tecnica, preparazione, pochissime sbavature e reazione veemente per il team di Mister Antonio Polimeni che con la forza del gruppo batte una quotatissima avversaria. Protagonista basilare, il giovane palleggiatore Marco Favretto, rivelazione della serata.

Con lui, un dirompente Klemen Sen, autore di quattro ace consecutivi che hanno esaltato tutto il pubblico presente, uno scatenato Iervolino, De Santis come sempre, Buzzi in coppia con il dominante Luca Presta ed ovviamente il giovane opposto Boiko, rivelazione del campionato, autore di giocate da sogno e del punto della vittoria.

Mister Polimeni schiera Sen, De Santis, Boiko, Favretto, Iervolino e Presta.

Napoli risponde con Barretta, Kavanna, Volpato, Luzzi, Amaddei e Bonola.

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Il primo set

Primo punto della Union, risponde subito Iervolino, 1-1. Fantastica pipe del Napoli, 2-4. Gran punto targato Domotek, al secondo tentativo si chiude il punto, 3-4. Allungo Domotek con un super Boiko, 14-11. Monster block targato Domotek con Presta 17-13. Sfonda il muro Sen, 18-14.

Iervolino chiude il punto del 20-15. Volpato tiene aggrappati i suoi, 21-17. L’errore in battuta del Napoli costringe il coach campano al timeout, 23-18. Boiko regala il primo set point con una super schiacciata, 24-19. Ed è sempre l’ucraino a chiudere il set, la piazza e la Domotek Reggio Calabria vince il primo set 25-20.

Il secondo set

Primo punto sempre del Napoli, 1-0. Boiko c’è, 1-1. Sen la schiaccia, 2-2. Punto lunghissimo vinto dal Napoli, coach Polimeni chiama il videocheck non è favorevole ai reggini, 3-5. Grande Boiko che dopo un fantastico salvataggio reggino la schiaccia, segue subito un muro Domotek che vale il 6-6. Grande ace di Sen, 10-8. Un altro ace sempre del 25, Klemen Sen! 12-8. Terzo ace!! E arriva anche il quarto, clamoroso Sen! 14-8 e timeout obbligatorio Napoli.

Confusione per i campani in ricezione, punto dei reggini, 17-10. Sen al secondo tentativo chiude la schiacciata, 20-14. Mini break Napoli, 21-17 e timeout Domotek. Mani out del Napoli, 22-19. Monster block di Presta! 23-19. Sen regala il primo set point della seconda frazione, 24-21. Il lungo videocheck è favorevole ai reggini, c’è il tocco di rete di Napoli ed è secondo set Reggio Calabria, 25-22.

Il terzo set

Terzo set equilibrato nella fase iniziale, 7-7. Muro importante su Sen, 10-11. Domotek imprecisa, 12-15 e timeout per i reggini. Gran muro di Luca Presta, 14-15. Ace di Boiko! 15 pari. Fantastica difesa Reggio, Sen mura e vantaggio dei ragazzi di coach Polimeni, 16-15. Sempre Boiko, chiude la schiacciata, 18-17.

Klemen Sen c’è, Iervolino pure, mini break Reggio nel momento più importante, 21-19 e timeout Napoli. Fantastica pipe di Sen, 23-22. Presta! Primo match point Reggio, 24-23. Muro che sembrava efficace per Reggio, purtroppo mani fuori, 24-24. Sen risponde presente e altro match point, 25-24. Valente risponde e annulla il secondo tentativo di Reggio, 25-25. Sen regala un altro tentativo, 26-25. Boiko la chiude, gran schiacciata, non può nulla il muro di Napoli, 27-25.

Il tabellino

Domotek Volley Reggio Calabria-Union Napoli 3-0 (25-20, 25-22, 27-25)

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Bruno, Presta 6, Asteriti, Saitta, Bragatto, Buzzi 2, Laganà, Boiko 17, Iervolino 12, Favretto 3, Lazzaretto, Sen 20, Bonanno. All Antonio Polimeni Ass Paolo Zambolin

Union Napoli: Barretta 10, Agapitos, Cianciotta, Mattei 8, Luzzi, Mastrangelo, Cavanna 2, Bonola, Rempel 8, Monda, Gavan 1, Paloscia, Raffaelli 10, Volpato 12. All Gianluca Graziosi, Ass Raffaele Simonte

Arbitri Gianmarco Lentini di Catania e Antonio Mazzarà di Palermo.