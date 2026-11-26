Quando il lavoro sinergico tra politica e sport porta benefici alla propria terra, questo è il risultato: è successo nella Calabria dei sogni, dove emergono la forza e la determinazione dell’unione di questa gente, che fa riconoscere la propria terra solo per notizie positive.

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Si inizia da un’idea dell’onorevole parlamentare europea Giuseppina Princi, appunto quella di candidare la Calabria a Regione Europea dello Sport. La notizia si divulga subito nelle stanze della Regione, dal Presidente Occhiuto e, in modo particolare, all’Assessorato allo Sport, la cui Assessore Eulalia Micheli ha convocato prontamente i vertici dello sport calabrese.

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Il progetto di candidatura di Sport e Salute, CONI e CIP

E così Walter Malacrino per Sport e Salute, Tino Scopelliti per il CONI ed Antonello Scagliola per il CIP si sono messi subito all’opera, assieme agli uffici dell’Assessorato, per stilare quel progetto di candidatura che ha visto risaltare ciò che di bello è stato fatto e si potrà fare ancora nella nostra Regione, e come lo sport, veicolo di cultura sociale e di rispetto delle regole, sia un importante veicolo di crescita per tutti i territori.

Lo sport visto anche come veicolo di promozione turistica, di ospitalità, che raggiunge i cuori e sancisce quello che di buono è stato fatto fino adesso dalle nostre atlete e dai nostri atleti, che si sono distinti in tutte le discipline sportive e in tutti i campi di gara. Questo è anche un riconoscimento fatto a loro e ottenuto grazie a loro, all’organizzazione delle società, ai dirigenti tutti e a tutti coloro che spesso, con immensi sacrifici – vedi il mondo paralimpico – portano con orgoglio in alto il nome della nostra Regione.

La Commissione di ACES è rimasta stupita dall’accoglienza, dalle capacità organizzative, dai progetti messi in campo, dagli impianti e dalle persone della Calabria, da far emergere il risultato della candidatura ormai scontato.

Adesso tocca rimboccarsi le maniche e mettere in campo tutte le forze possibili, affinché il 2028 sia, dal punto di vista sportivo, un anno straordinario.