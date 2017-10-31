La Psicomotricità funzionale è una disciplina educativa e riabilitativa che nasce in aiuto a persone di ogni età. Trae origine da Jean Le Boulch ed è una scienza che continua ad affermarsi in tutto il mondo. Essa è riconosciuta dall’ASPIF (Associazione Psicomotricisti Funzionali), costituita nel dicembre 2000 a Firenze e tutelata dall’Albo Professionale e dal Codice Deontologico dell’Associazione.

La psicomotricità funzionale prende in esame gli elementi significativi dello sviluppo della persona e consente di creare un approccio individualizzato e olistico con attività specifiche che lo sostengono e guidano l’individuo verso l’armonia dei sistemi.

Anche Reggio Calabria si occupa di psicomotricità funzionale, a farlo è la Scuola dell’infanzia paritaria Archimede, che con un post sulla sua pagina facebook annuncia una svolta per la nostra città.