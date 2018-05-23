L’assessore allo sport Giovanni Latella L’assessore alle Politiche sociali Lucia Anita Nucera e il Delegato alla Cultura Franco Arcidiaco premiano tre giovani reggin-i per la Dama Domenico Fabbricatore e Vincenzo Sgro ‘ entrambi vincitori di innumerevoli campionati nazionali ed internazionali chiamati anche a disputare gli europei e i mondiali, Domenico Fabbricatore è l’unico reggino che detiene il titolo di campione Assoluto di Dama Internazionale.

Per la musica il giovane cantautore reggino Andrea Milasi autore di due brani che hanno avuto molto successo in tutta Italia, ha partecipato anche a San Remo Rok. Nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio grande partecipazione per questo evento che si apre proprio con la proiezione del video musicale del giovane Cantautore dal titolo “CONBUSTIOBE” Andrea Milasi giovane avvocato del foro reggino con la passione per la musica. Presente anche il Presidente del Circolo nuovi orizzonti Ing. Giorgio Ghittoni che nel ringraziare l’amministrazione comunale per aver attenzionato il mondo della Dama si Congratula con i due campioni e porta i saluti del Presidente Nazionale della Fid Carlo Bordini

Grande emozione per Domenico Fabbricatore e Vincenzo Sgro ‘ che con tanto impegno e allenamento portano alto il nome della nostra città in Italia e all’estero. È una bella gratificazione dichiarano entrambi meritata perché lo sport della Dama richiede studio e tanto allenamento .ringraziamo l’amministrazione per questo importante riconoscimento che ci sprona a fare sempre meglio.