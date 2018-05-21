Reggio, promosso il regolamento per l’incentivazione della legalità e la valorizzazione della cittadinanza

La commissione Statuto e Regolamenti dà il via libera all'unanimità: tra le novità la Consulta comunale per la legalità e la cittadinanza responsabile

La commissione Statuto e Regolamenti presieduta dal consigliere delegato a legalità e trasparenza Demetrio Martino ha approvato all’unanimità il regolamento per l’incentivazione della legalità e la valorizzazione della cittadinanza.

“Si tratta – afferma Martino – di misure che mirano ad assicurare interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

Il regolamento tra l’altro promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso interventi di prevenzione.

In particolare il Comune adotta misure volte a contrastare i fenomeni d’infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali che incidono, negli ambiti di propria competenza, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in normative di settore.

“All’interno del regolamento – afferma Martino- il Comune adotta misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell’etica della responsabilità, a tutela dell’impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito, nonché misure specifiche per l’utilizzazione dei beni confiscati, la prevenzione del gioco d’azzardo, l’usura”.

Tra gli strumenti che il regolamento istituisce, la Consulta comunale per la legalità e la cittadinanza responsabile, quale organo di consulenza e proposta alla Giunta comunale, nelle politiche comunali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo.

“La Consulta esercita le funzioni di osservatorio comunale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi – aggiunge Martino- al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e d’informazione della comunità comunale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati ai sensi del presente regolamento”.

Sono previsti rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore.

È intendimento della proposta di regolamento perseguire l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità nelle realtà lavorative anche con il coinvolgimento degli organismi di formazione, affinché si adotti un impegno congiunto volto ad adottare interventi orientati ad ostacolare la nascita, la diffusione e lo sviluppo della criminalità mafiosa ed economica e dei fenomeni corruttivi.