Reggio, riunione 'a sorpresa' Falcomatà-De Gaetano. Con vista sulle regionali...

E' sempre campagna elettorale. Negli ultimi anni, varie vicissitudini hanno portato un clima da perenne campagna elettorale, tra elezioni comunali, politiche, e doppia votazione alle regionali complica la prematura scomparsa dell'ex presidente della Regione Jole Santelli.

Nemmeno il tempo di avviare la campagna elettorale relativa alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, che in riva allo Stretto già si surriscalda il clima in vista delle prossime comunali, con diversi esponenti del centrodestra nazionali e regionali (solo negli ultimi giorni Salvini, Occhiuto e Cannizzaro) che al grido di 'ci riprenderemo il comune di Reggio Calabria' hanno iniziato a puntare lo sguardo alle prossime comunali, malgrado siano passati nemmeno 24 mesi dalla rielezione di Giuseppe Falcomatà.

C'è però chi riesce ad essere ancora più visionario e lungimirante: si tratta dello stesso sindaco oggi sospeso che sposta l'orizzonte temporale, con sguardo attento ed interessato, addirittura al 2026. Secondo quanto raccolto da CityNow infatti, nei giorni scorsi si è tenuta una riunione presso la Fondazione Falcomatà, incontro utile per supportare i candidati del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni politiche.

Da settimane, non a caso, si vocifera di un Falcomatà particolarmente 'attivo' per la campagna elettorale dei dem, pronto a seppellire le recenti tensioni post sentenza Miramare (da capire se reciprocamente...) e supportare il Pd in vista della tornata elettorale del 25 settembre. Alla riunione dei giorni scorsi, Falcomatà era 'affiancato' da Nino De Gaetano, leader dei Democratici e Progressisti. Il feeling tra i due ha vissuto di alti e bassi negli ultimi anni, evidentemente l'avvicinarsi delle politiche (e l'allontanamento di Mario Cardia, ritenuto ostile) ha favorito una nuova comunità di intenti.

Assieme a Falcomatà e De Gaetano, presenti alla riunione anche i consiglieri delle liste civiche. Durante l'incontro, il sindaco oggi sospeso ha sottolineato l'importanza di sostenere i candidati del Pd (a partire dal segretario regionale Nicola Irto e l'assessore comunale Mimmetto Battaglia) stimolando i presenti a lavorare con determinazione in tal senso.

Due particolari però, secondo quanto raccolto, sorprendono e fanno capire le intenzioni di Falcomatà, il quale avrebbe detto che 'pretenderà' la candidatura alla prossime elezioni regionali. Intesa come candidato governatore del centrosinistra. Il sindaco oggi sospeso dunque, una volta rientrato dopo la sospensione e concluso il secondo mandato da primo cittadino di Reggio Calabria, sarebbe particolarmente interessato alla poltrona di governatore, oggi occupata da Roberto Occhiuto.

Candidatura che per qualche settimana, prima del ritiro, era stata in possesso del segretario regionale Nicola Irto, oggi impegnato nella corsa alla politiche. Secondo rumors e spifferi post riunione, Falcomatà inoltre avrebbe assicurato anche il sostegno ai candidati del Pd dei due sindaci f.f. Paolo Brunetti e Carmelo Versace, nei giorni scorsi impegnati in una riunione del terzo polo in ottica politiche del 25 settembre. Solo gossip o clamoroso retroscena dai risvolti imprevedibili? Difficile capirlo, almeno oggi.

Premesso che i diretti interessati erano assenti alla riunione tenutasi presso la Fondazione Falcomatà, il dato politico da trarre (in realtà già tratto nelle ultime settimane...) riguarda il paradosso che vede i due sindaci f.f. 'amici e nemici' del Pd: nominati dal sindaco dem oggi sospeso ma allo stesso tempo avversari alle urne alle prossime politiche del 25 settembre. Una matassa che con ogni probabilità sarà sbrogliata nelle settimane successive alle politiche e sarà calibrato anche in base ai risultati ottenuti.