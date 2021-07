Reggio, sollevato il sipario sulla #NTC Summer League 2021

Conferenza stampa di presentazione per la NTC Summer League 2021. A presentare l’evento sono stati l’Assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta, l’imprenditore e ideatore del brand The Chilipepper, Stefano Nava e l’AD di #Ntc Sport Industries, Luca Laganà, moderati sapientemente dalla giornalista Alessia Luccisano.

Giuggi Palmenta: “L’evento promosso da Luca è qualcosa di veramente innovativo, il connubio tra sport e cultura è un qualcosa che noi da un paio di mesi stiamo cercando di portare avanti. Quello che è fondamentale in questa città è che ci si interessi al bello, alla cultura, alla politica intesa come cura del bene comune e bisogna imparare a farlo sin da piccoli.

Questo connubio è la strada vincente, quello che effettivamente serve. La bellezza di questo evento è nell’idea di fare rete tra realtà imprenditoriali e associative del nostro territorio che, insieme, possono creare qualcosa di importante e di duraturo che può solo far bene al nostro territorio.”

Stefano Nava: “Sono un appassionato dello sport in generale ma, soprattutto, del mio territorio non solo inteso come Reggio ma come Calabria, un posto meraviglioso. Sono sempre più energizzato dall’essere affiancato dai giovani che, a differenze dei miei coetanei, cui riusciamo a trarre le energie più positive e a capire che le barriere non esistono più avendo tutte le competenze a disposizione e tramite i personaggi positivi, come può essere Luca, bisogna pensare di fare piuttosto che parlare.

Reggio ha una grande tradizione sportiva, soprattutto nel basket, sono convinto come l’Assessore Palmenta che il connubio sport e cultura possano essere un volano per la nostra città con la realizzazione di tanti eventi come questo.”

Luca Laganà: “Dopo un anno e mezzo di grandi sacrifici, abbiamo provato insieme a Borzac ed Enza ad andare oltre quelli che sono le restrizioni che ancora oggi stiamo vivendo sognando un qualcosa che possa regalare una “normalità” che, purtroppo, abbiamo perso per tanto tempo.

Quello di quest’anno è un ulteriore atto d’amore per la nostra città, abbiamo scelto di coinvolgere esclusivamente realtà reggine per fare rete e promuovere il nostro territorio, convogliando tutte le energie positive in questo progetto.

La #Ntc Summer League si svilupperà su 7 giorni e vedrà coinvolte ben 3 location sparpagliate per la città: la parte sportiva si concentrerà alla #Ntc Arena mentre il 6 luglio saremo sul lungomare Falcomatà, precisamente nell’installazione “Opera” con un bellissimo convegno multitematico sulla nostra città insieme al Fai Giovani e agli amici di Passi Narranti; l’8 luglio, invece, saremo a Piazza Castello insieme ad un altro grande personaggio positivo della nostra città come Fabio Foti e realizzeremo un evento di orientamento, totalmente gratuito per 25 persone, alle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare ed antisoffocamento su adulti, bambini e lattanti.

Sarà un evento che porterà con sè qualcosa di nuovo perchè, oltre ad aver coinvolto realtà imprenditoriali più positive, abbiamo voluto coinvolgere anche altre realtà sportive, una su tutte che sarà l’artefice della bellezza coreografica del nostro torneo ovvero la Dance in Park, ringrazio Noemi Verduci per aver accetto di sposare questa “follia” organizzata in meno di due mesi. Invito tutti a venire a vivere questo evento, nella speranza che possa essere realmente qualcosa di indimenticabile.“

E allora allacciate le cinture e preparatevi a vivere tutta d’un fiato questa nuova edizione della #Ntc Summer League!