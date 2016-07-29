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Reggio, tornano ‘I tesori del Mediterraneo’

Dal 3 al 7 agosto l'arena Ciccio Franco ospita l'undicesima edizione tra Regata del Mediterraneo, Venere del Mediterraneo e talk show

29 Luglio 2016 - 19:29 | di Vincenzo Comi

Stand illuminati di sera per I Tesori del Mediterraneo 2016 all'arena Ciccio Franco di Reggio Calabria

Anche quest’anno torna “I tesori del Mediterraneo”, il main event dell’estate reggina. Dal 3 al 7 agosto, l’arena “Ciccio Franco” sarà lo scenario della 11^ edizione della kermesse che racchiude sport, cultura, promozione, moda, bellezza e spettacoli, con ospiti di fama nazionale che contribuiscono a rilanciare la positiva immagine della città in tutta Italia.

Anche quest’anno la “Cittadella del Mediterraneo” sarà una vera e propria agorà animata da decine di stand allestiti per promuovere il made in Calabria, mentre i migliori equipaggi di tutta Italia si sfideranno nella tradizionale Regata del Mediterraneo”. Spazio anche a moda e bellezza all’interno del concorso “La Venere del Mediterraneo”, durante il quale splendide e talentuose ragazze si contenderanno la corona creata dal maestro Gerardo Sacco.

Non mancheranno, inoltre, i momenti di confronto e approfondimento all’interno dei talk show curati dal giornalista Carlo Arnese, ormai storico volto dell’evento, che saranno trasmessi in streaming su Immedia Live e in diretta televisiva. Il tutto in una delle location più suggestive nel panorama nazionale con uno sfondo d’eccezione: lo Stretto di Messina. “Nonostante le tante difficoltà economiche e logistiche – dichiarano il Presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti Natalia Spanò e l’organizzatore Paolo Catalano – anche quest’anno siamo riusciti a consegnare alla città metropolitana di Reggio Calabria un evento di grande qualità, apprezzato in tutta Italia. Stiamo definendo gli ultimi dettagli insieme allo staff e annunceremo in conferenza stampa il programma dettagliato delle varie giornate. Siamo certi – concludono – che anche questa edizione avrà grande successo”. 

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