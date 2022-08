Reggio, tutto pronto per la finale di “Model’s of the year” e “Miss e Mister baby mondo Italia” 

Grande attesa per la finale del concorso internazionale “Model’s of the year, e “Miss e Mister baby mondo Italia” evento di moda e bellezza dell’associazione Jasmin’s cinema Moda and Dance presieduta da Silvia Nasuti, che andrà in scena nell’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” sul lungomare di Reggio Calabria, stasera a partire dalle ore 18.00.

L’evento fa parte del cartellone dell’Estate Reggina e delle celebrazioni degli eventi per il 50esimo dal ritrovamento dei bronzi di Riace.

Tre le sfilate dei concorrenti finalisti che saranno valutati dalla giuria, in costume da bagno, in abbigliamento casual e in abito elegante per le seguenti categorie:

• 0-3 Baby

• 3-6 Baby junior

• 6-10 junior

• 10-14 teenager

• 14-25 miss e mister

• 25-30 senior

• 30-40 lady e gentleman

• 40 in su over

• Curvy: dalla taglia 46 in poi

• Special

Un evento che vuole offrire al pubblico una serata di spettacolo, moda, bellezza, amicizia e divertimento valorizzando il nostro territorio e le sue bellezze.

Tra una passerella e l’altra, saranno tanti i momenti di spettacolo con le ginnaste dell’ASD Reggio Ritmica, i balli della Women’s Society Reggio Calabria e Stardust di Antonella Bramato, i cantanti Silvia Ga, Lorenzo Naldo, Milena Barreca. Spazio poi al Dance Party con il fantastico Dj Set di Mr. Red il David e Dyox.

Ad affiancare Consolato Malara e Cettina Crupi nella conduzione della serata, Claudio David del gruppo cinetelevisivo Sciscione, conduttore, performer di “Tu si que valez” ed “Avanti un altro”, ideatore di format e autore musicale, dj, producer e direttore di palco del “Vertical Movie Festival”. Madrina della serata Jasmin Hilary Malafarina, detentrice dei titoli: World Top Model Baby, Miss Baby Sicilia 2020, Miss Baby Sanremo 2021, Miss Fotomodellina dell’anno, Testimonial nazionale Miss Baby Mondo Italia, Testimonial nazionale Sanremo 2022, Testimonial nazionale Eurovision 2022.

Tra gli ospiti Luigi Parisi regista e sceneggiatore – fiction tv, tra gli altri “Il peccato e la vergogna”, “Caterina e le sue figlie”, “Sangue caldo” “Non è stato mio figlio”, Emanuel Jaime Orellana Neira Miss Ecuador in Italia, Giusy Scire’ Miss integrazione special, Maria Luminario ambasciatrice Miss e Mister Baby Mondo Italia e Model’s of the Year Sicilia, Piero Montalto Ambasciatore per la disabilità, Renato Raffa Presidente della consulta metropolitana dello sport dell’ASC (attività sportive confederate), Benedetta Lombardi Direttrice dell’ Asd Reggio Ritmica, il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Mario Cardia punto di riferimento della nostra associazione ed e il vicesindaco di Motta San Giovanni Rocco Campolo.