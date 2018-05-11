Presentato al Consiglio Regionale Athletic City: sabato e domenica a Piazza Duomo sport, sani stili di vita e corretta alimentazione

Si è svolta stamattina presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria la presentazione dell’evento “Athletic City – Sana Alimentazione e Sport”, alla presenza dell’Assessore Regionale allo Sport Giovanni Nucera e del Presidente di Confcommercio Giovanni Santoro. Alla conferenza hanno partecipato il Presidente Regionale FIDAL Ignazio Vita, il Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella ed il Presidente Regionale CIP Antonello Scagliola oltre al neo Presidente FIDA Giuseppe Belle’ .

L’assessore Giovanni Nucera sempre attento ai grandi eventi che si svolgono sul territorio cittadino ha invitato tutto il mondo sportivo alla creazione e all’ organizzazione di eventi sportivi che sono la parte trainante del rilancio economico e turistico della città.

L’iniziativa a Piazza Duomo: orari e obiettivi

Il presidente Confcommercio RC, Giovanni Santoro ha presentato l’iniziativa che si svolgerà a Piazza Duomo, Sabato dalle 10:00 alle ore 20:00 e Domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:30, sottolineando che l’iniziativa sportiva consentirà di promuovere al grande pubblico la corretta alimentazione e i sani stili di vita, rafforzando il concetto di Sport city.

Alla conferenza di oggi è intervenuto anche il presidente Fida Confcommercio di Reggio Calabria, Giuseppe Bellè, che auspica che nel territorio Reggino vengano realizzati altri eventi informativi riguardanti il buon cibo e le nostre eccellenze agricole alimentari visto l’importanza di tale argomento.

L’invito di Giovanni Latella e la chiusura della conferenza

Non Solo sport ma anche sana alimentazione per il prossimo week end! E’ questo lo spot, del Delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, il quale esorta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa.

Ha concluso la conferenza stampa il Presidente CIP Calabria Antonello Scagliola che sarà presente alla manifestazione con la partecipazione dei propri atleti.