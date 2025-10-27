Consiglio Regionale, proclamati gli eletti del Collegio Sud: ‘Orgogliosi. Ora subito al lavoro per la Calabria’

L'emozione e le parole dopo la firma della proclamazione di Giovanni Calabrese, Salvatore Cirillo, Giacomo Pietro Crinò, Giuseppe Mattiani, Domenico Giannetta e (unico consigliere di minoranza proclamato oggi) Giuseppe Ranuccio

Si è tenuta questa mattina, presso il Tribunale di Reggio Calabria, la proclamazione ufficiale dei cinque consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Sud. Alla cerimonia, presieduta dalla presidente del Tribunale Maria Grazia Arena, sono stati consegnati i verbali di proclamazione a Giovanni Calabrese, Salvatore Cirillo, Giacomo Pietro Crinò, Giuseppe Mattiani, Domenico Giannetta e (unico consigliere di minoranza proclamato oggi) Giuseppe Ranuccio.

Calabrese: “Grande responsabilità per proseguire il percorso di risanamento”

Giovanni Calabrese, già assessore regionale e rieletto nella lista di Fratelli d’Italia, ha parlato di “grande soddisfazione” per il risultato ottenuto.

“Contento e soddisfatto di questo importante risultato, dopo l’impegno di questi anni a fianco del presidente Occhiuto, che meritava di essere rieletto. In questi anni lavoro serio, proposte, soluzioni su tante problematiche. Ora grande responsabilità per proseguire in questo percorso”.

Calabrese ha poi sottolineato il momento positivo per la Calabria:

“I calabresi hanno scelto senza indugi da chi farsi governare. Occhiuto ha dieci giorni per formare la nuova Giunta e sono certo che si procederà in modo spedito. Abbiamo dato una nuova narrazione della nostra regione, affrontando le emergenze di sanità e precariato. Penso anche al rilancio degli scali calabresi: oggi, proprio a Reggio, vediamo i frutti con il Tito Minniti finalmente vivo, con nuove compagnie e più voli”.

Cirillo: “Adesso è tempo di lavorare”

Salvatore Cirillo, eletto nella lista di Forza Italia, ha richiamato l’urgenza di dare continuità all’azione amministrativa:

“Adesso è tempo di lavorare, di proseguire in modo spedito per continuare quanto fatto in questi quattro anni. Molto è stato fatto e tanto resta da fare. Presto si formerà la Giunta e inizieremo a lavorare in Consiglio regionale”.

Crinò: “Orgoglioso del lavoro del Governo Occhiuto e di Forza Italia”

Per Giacomo Pietro Crinò, alla sua terza esperienza da consigliere regionale, il sentimento è di orgoglio e responsabilità.

“Particolarmente felice e orgoglioso, per me è la terza volta in Consiglio. La maggiore soddisfazione è per il lavoro svolto dal Governo Occhiuto in questi anni. Ci rimboccheremo le maniche per ottenere risultati ancora più importanti. Orgoglioso della grande squadra di Forza Italia in Calabria, straordinario il risultato ottenuto dalle nostre liste grazie al lavoro del presidente Occhiuto e dell’onorevole Francesco Cannizzaro”.

Mattiani: “Le soddisfazioni arrivano con il lavoro”

Giuseppe Mattiani, eletto nella lista della Lega per Salvini, ha ringraziato gli elettori per il forte consenso ricevuto.

“Le soddisfazioni si raggiungono attraverso il lavoro e la concretezza dei risultati. Ho ottenuto 12 mila preferenze, un grande risultato che mi spinge a proseguire con impegno. Io in Giunta? Vedremo, sarò ben lieto se ci sarà la possibilità, altrimenti continuerò a lavorare come consigliere regionale, come ho fatto finora”.

Ranuccio: “Opposizione incisiva e propositiva”

L’unico eletto del centrosinistra nella Circoscrizione Sud (in attesa di capire se sarà confermato il seggio del sindaco Giuseppe Falcomatà) è Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi e consigliere metropolitano uscente.

“Attendevo questo momento da qualche giorno, non vedo l’ora di iniziare a lavorare da consigliere di opposizione. Credo che la mia elezione sia frutto dell’impegno da sindaco e consigliere metropolitano. La sconfitta del centrosinistra è stata netta, ma dobbiamo ritrovare la fiducia degli elettori con un’opposizione incisiva e propositiva, soprattutto su sanità, infrastrutture e politiche sociali”.

Giannetta: “Con Occhiuto faremo ancora di più per la Calabria”

Tra i consiglieri riconfermati figura anche Domenico Giannetta, che ha espresso gratitudine per il consenso ottenuto: