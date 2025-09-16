Prima le regionali, poi Reggio. Occhiuto e Cannizzaro sicuri: ‘Doppia vittoria per il centrodestra’

"Il Pd ha tanti Schettino, scappano mentre la città affonda”, punge Cannizzaro. Candidato sindaco di Forza Italia? Occhiuto: "Suppongo di si, saremo il primo partito"

L’ormai imminente autunno e la primavera 2026 rappresentano due appuntamenti cruciali per la politica calabrese e, in particolare, per Reggio Calabria. Il 5 e 6 ottobre 2025 i cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio regionale, mentre a maggio 2026 toccherà alle comunali di Reggio, dopo i due mandati consecutivi vinti dal centrosinistra con Giuseppe Falcomatà.

Il centrodestra punta a invertire la rotta all’interno di Palazzo San Giorgio e a riportare la città sotto la propria guida. Forza Italia, in particolare, vuole rivendicare un ruolo centrale nella coalizione e guarda con interesse al risultato delle regionali anche come base per ottenere più peso anche in vista delle comunali.

Cannizzaro: “Il Pd ha tanti Schettino, la città affonda”

Nei giorni scorsi, in occasione dell’inaugurazione della segreteria politica del candidato al consiglio regionale Nino Zimbalatti, il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, ha sottolineato come le due sfide siano legate:

“Il voto per le regionali è certamente anche un voto per le comunali di Reggio, per una coalizione che si candida a governare la città. In questa tornata elettorale si è candidato il sindaco Falcomatà e due esponenti della giunta. Non vedevano l’ora di scappare dalla città, come Schettino che scappò nel momento in cui la nave stava affondando. Il Pd ha tanti Schettino che vogliono abbandonare la nave mentre la città affonda”.

Cannizzaro ha poi lanciato un messaggio chiaro sul futuro:

“Anche Nino Zimbalatti come tutti i nostri esponenti dovrà dare un contributo al progetto per la città che si costruirà dal 7 ottobre in poi. Vinceremo le elezioni regionali, Forza Italia sarà il primo partito e poi dal 7 ottobre costruiremo immediatamente il programma e le liste per le comunali. Vogliamo rilanciare una città che non vede l’ora di cambiare registro”, le parole di Cannizzaro.

Nel corso della trasmissione ‘Live Break’, anche il presidente dimissionario e ricandidato alla Regione, Roberto Occhiuto, ha ribadito l’importanza del ruolo di Forza Italia,.

“Forza Italia sarà il primo partito alle elezioni regionali e poi anche alle elezioni comunali reggine. Indicherà il nostro partito il nome del candidato sindaco di Reggio Calabria? Non lo so, suppongo di si. A me interessa risolvere i problemi della Calabria, le riunioni e le interpartitiche le lascio agli altri”.

La partita del candidato sindaco

A sostegno delle ambizioni di Forza Italia c’è anche l’importante risultato ottenuto alle ultime elezioni europee del 2024. In Calabria, il partito ha registrato percentuali decisamente superiori alla media nazionale, grazie anche alla performance di Giusi Princi, oggi eurodeputata, che ha raccolto oltre 87mila preferenze personali. Un dato che testimonia la forza elettorale del partito nella regione e che rappresenta un ulteriore elemento di spinta in vista delle prossime sfide politiche.

Forza Italia guarda quindi alle prossime regionali come banco di prova in vista delle comunali reggine. Dopo oltre dieci anni di amministrazione di centrosinistra, la città si prepara a una nuova fase politica, con il centrodestra che punta a presentarsi unito e competitivo, facendo leva proprio sui numeri che potrebbe ottenere alle regionali per lanciare la sfida a Palazzo San Giorgio.