La Giunta ha approvato il regolamento per la concessione della Biblioteca Comunale e della Villetta De Nava: modalità di richiesta e visite guidate gratuite per le scuole

La sala conferenze della Biblioteca Comunale e l’annessa Villetta “P. De Nava” hanno costituito negli anni sede di molte iniziative di carattere culturale proposte da enti ed associazioni o organizzate direttamente dall’amministrazione comunale ai fini della promozione socio – culturale del territorio.

Mossa da queste premesse l’amministrazione Falcomatà ha perseguito l’intendimento di valorizzare ulteriormente tali strutture culturali mediante il potenziamento delle concessioni in uso temporaneo per attività di elevato valore culturale e artistico.

Il regolamento approvato dalla Giunta comunale

Nell’ambito del più ampio indirizzo di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, la Giunta comunale, a seguito di proposta dell’assessore alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale Irene Calabrò, ha provveduto ad approvare il regolamento che disciplina le modalità di concessione della Biblioteca e della Villetta annessa.

La delibera approvata dall’esecutivo cittadino prende atto della necessità di approvare una normativa che disciplina in via occasionale o continuativa, le concessioni a titolo oneroso seppure agevolato o gratuito per finalità istituzionali, con un rimborso a sostegno delle spese affrontate dall’amministrazione per la conduzione delle strutture e del personale.

Come richiedere la concessione degli spazi

Le richieste di concessione possono essere inoltrate attraverso il modello specifico allegato al regolamento, disponibile sul sito www.reggiocal.it nella sezione Biblioteche. Il nuovo regolamento, consultabile sempre sul sito dell’ente, prevede anche la possibilità di effettuare visite guidate gratuite, per gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con un numero massimo di partecipanti per ogni visita di 25-30 persone per una durata complessiva di 60-90 minuti, da concordare previa richiesta indirizzata a cultura@pec.reggiocal.it.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria