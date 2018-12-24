La sera di Natale dalle 23 il Palatenda Amaro Silano ospita lo showman con la sua band e il party Muevelo con reggaeton, hip-hop e musica latina

Dove c’è Smaila, c’è movida. Sarà questo il “leit-motiv” dell’evento organizzato dalla Wisea Eventi, nel Palatenda Amaro Silano dell’area mercatale di Rende, per la sera di Natale a partire dalle 23,00.

Il simpatico re delle notti più belle d’Italia con la sua band condurrà il pubblico in un bel viaggio musicale davvero coinvolgente. L’ eclettico entertainer ha creato un mix vincente di musica e divertimento che spazia dagli anni ‘70 ad oggi: un po’ di ricordi, molto humor e costante coinvolgimento della gente che diventa la vera protagonista della serata.

Ma le sorprese non finiscono qui! Nella serata ci sarà anche un secondo spettacolo: il “Muevelo – la fiesta que te mueve”, il nuovo party in collaborazione con Radio Kiss Kiss e Groove Sensation, che infiammerà la nottata a suon di reggaeton, hip-hop e musica latina!

Perché esserci? L’atmosfera conviviale dell’evento è davvero irresistibile.

PER INFO E PREVENDITE: +39 347 60 50 747