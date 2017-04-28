Rende: riparte la V edizione di Parklife

Tre giorni di concerti, live painting, estemporanea d'arte e dj set nel parco fluviale Commenda di Rende, con area picnic e food&drink

Riparte la V edizione di Parklife nei giorni 29 aprile-30 aprile-1 maggio 2017. Parco fluviale Commenda di Rende – Torrente Surdo

Sabato 29 aprile: ParkLive con le band

Al via da domani 29 aprile alla quinta edizione di Parklife, attesissimo appuntamento della primavera rendese. La giornata inaugurale aprirà con ParkLive, format che coniuga il piacere dello stare all’aria aperta e della buona musica. Sul palco, protagonisti dalle ore 16.00 fino alla mezzanotte, numerose band: Musicanti del Vento – cinque ragazzi della provincia di Cosenza intenti ad esprimersi tramite una musicalità etnica, influenzata da sfumature rock, ska e reggae, sotto testi prettamente cantautorali – Original Sicilian Style – progetto musicale nato nel 2011 dall’incontro esplosivo di cinque artisti musicali, attivi da molti anni nella scena reggae catanese – Zabatta Staila – crew made in Cosenza che ti canta la pàmpina,

ti sputa in faccia la realtà – Origami Marketing – band che alternata sonorità elettroniche, Rock, Post-Grunge e Alternative – Skeletorx ed il loro rockeroll cattivo e i Former Friends – band indie rock italiana fondata a Cosenza e attiva dal 2010.

Domenica 30 aprile: l’arte in tutte le sue forme

Domenica 30 Aprile dalle ore 11.00 alle ore 20.00 il parco fluviale ospiterà l’arte nelle sue molteplici forme.

La musica si esprimerà attraverso i numerosi Live Set acustici – Rock N Dolls, The Sick Dogs e Daniele Fabio- ed un’accurata selezione musicale ad opera di Dj Vynil & T-Bone. L’artigianato troverà spazio grazie al Mercatino Vintage & HandMade. La Street Art prenderà vita grazie agli artisti della Street Art School di Cosenza e a quelli di CaldaCostaMob che proporranno sessioni di live painting e & Hip Hop Music.

La pittura e le emozioni espresse attraverso i colori si riverseranno nelle opere che verranno realizzate nella estemporanea d’arte da giovani artisti del territorio. Anche la fotografia sarà protagonista grazie alla mostra fotografica a cura della Associazione Culturale Fotografica “Ladri di luce”.

Lunedì 1 maggio: dj set e giornata conclusiva

La giornata conclusiva della manifestazione si terrà Lunedì 1 Maggio dalle ore 11.00 alle ore 21.00. Sul palco principale si alterneranno numerosi Dj della techno music – Angelo Pèrna, Kaiser, Diego Amura, Marco Effe, Vincenzo Nac e Ares. La selezione musicale del secondo palco sarà variegata grazie ad una rotazione che vedrà presenti Mujina Crew con la loro Reggae Dancehall, DJ Kero’ per la Hip Hop & Black Music, Fabio Nirta per Wave e Disco e altri dj del territorio.

Un susseguirsi di eventi differenti con un fil-rouge che lega ed anima l’intera manifestazione: fruire di uno spazio urbano in tutte le sue molteplici possibilità. In virtù di questo spirito in ogni giornata sarà allestita un’area pic-nic, arricchita dalla presenza di postazioni food&drink.

Organizzatori e patrocini della manifestazione

L’intera manifestazione è organizzata e promossa da Be-Alternative Eventi e Wish Eventi e si realizzerà anche grazie al patrocinio del Comune di Rende, al sostegno dell’Assessorato agli eventi e alle attività produttive del Comune di Rende – e alla partecipazione del social partner Linea Verde Droga, servizio di accoglienza telefonica voluto e finanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento 13 Tutela della Salute e Politiche Sanitarie che risponde al numero verde anonimo e gratuito 800-019899 e offre ascolto, consulenza, orientamento, informazioni sulle problematiche legate agli stati di dipendenza patologica.