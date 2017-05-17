A Rende va in scena “Musica e Parole”

Nella Notte dei Musei di Rende la prima edizione del premio CO.RE. dedicato ad autori e cantautori emergenti, con premiati e mostra scambio di vinili

La Notte dei Musei 2017 del 20 maggio organizzata dal comune di Rende nel centro storico, sarà la cornice ideale della prima edizione del premio CO.RE. “Musica e Parole” dedicato agli autori e ai cantautori emergenti che con particolare attenzione alla scrittura e ai testi dimostrano sensibilità autentica per i valori del nostro territorio. CO.RE., da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura, ha inteso organizzare un evento nell’evento per dare visibilità e il giusto riconoscimento a tutte le arti. La Notte dei Musei è un evento internazionale, commenta il Presidente di CORE prof. Armando Rossi, che da anni coinvolgere migliaia di persone.

Abbiamo raccolto l’invito del Comune di Rende e, come già facciamo dal nostro insediamento, abbiamo apportato il nostro contributo alla valorizzazione del centro storico di Rende.

I premiati e la presentazione della serata

Il giardino di Palazzo Vercillo Martino sarà uno palcoscenico ideale per accogliere i prestigiosi ospiti e premiati. A Presentare la serata sarà il noto giornalista Alessandro Chiappetta del Quotidiano del SUD che intervisterà i tre premiati sottolineando con loro gli aspetti peculiari delle loro opere. I premiati per la sezione Libri sono Mario Schiumerini e Manuela Molinaro, mentre per la sezione musica verrà premiato il cantautore Gaspare Tancredi.

All’interno del Palazzo sarà allestita una mostra scambio di musica, curata da Mario “Swing” Falcone, amante e collezionista attento di musica, vinili e tutto quanto possa essere vintage nel mondo musicale.

L’associazione CO.RE. e i prossimi progetti

CO.RE. come associazione culturale viva e attiva a Rende e in tutto il mondo, dimostra sempre più particolare attenzione ai temi della cultura, dimostrando che oltre ai temi “tecnici” della conservazione e del restauro i suoi interessi sono ampi e incentrati nel mondo della cultura in generale. L’associazione che già coinvolge moltissime persone ha anche in programma un premio dedicato all’arte e che presto verrà bandito a livello internazionale.

Appuntamento dunque a Rende il giorno 20 maggio 2017 a partire dalle 20.00 per ascoltare musica e parole nel giardino di Palazzo Vercillo Martino.

Tutte le info possono essere reperite sul sito www.corecultura.org o presso il comune di Rende.