Renzi: “Il 22 dicembre inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria”
Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, il presidente del consiglio Matteo Renzi ha annunciato la fine dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria
28 Novembre 2016 - 14:03 | di Redazione
Ospite a Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Canale 5,il presidente del consiglio Matteo Renzi ha annunciato la fine dei lavori della Salerno Reggio Calabria.
“Abbiamo mantenuto la promessa”: il 22 dicembre, secondo quanto dichiarato dal premier, sarà inaugurata l’autostrada.
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