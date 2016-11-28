City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Renzi: “Il 22 dicembre inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria”

Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, il presidente del consiglio Matteo Renzi ha annunciato la fine dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria

28 Novembre 2016 - 14:03 | di Redazione

Autostrada Salerno-Reggio Calabria

Ospite a Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Canale 5,il presidente del consiglio Matteo Renzi ha annunciato la fine dei lavori della Salerno Reggio Calabria.

“Abbiamo mantenuto la promessa”: il  22 dicembre, secondo quanto dichiarato dal premier, sarà inaugurata l’autostrada.

 

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Autostrada del MediterraneoReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?