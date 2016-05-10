Residence universitario: il plauso del Consiglio degli studenti

Venerdì 6 Maggio è stato inaugurato il nuovo “Residence Universitario”, sito in Via Roma a Reggio Calabria, opera fortemente voluta dal Presidente dell’Amministrazione provinciale, ed il Rettore dell’Universita degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.

“Il poter usufruire di questo edificio, rappresenta un grande traguardo per noi studenti e per l’intero Ateneo nonché un motivo di orgoglio” afferma in una nota Giuseppe Marco Raschillà, Presidente del Consiglio degli Studenti. “La sinergia lungimirante tra la Provincia di Reggio Calabria e l’Università “Mediterranea” deve servire da esempio di come le istituzioni, attraverso azioni concrete, debbano salvaguardare e tutelare il Diritto allo studio”.

I più sentiti ringraziamenti da parte del Consiglio degli Studenti vanno sia al Presidente Giuseppe Raffa che cedendo l’immobile, proprietà della Provincia, all’Università ha dato prova di grande sensibilità nei confronti di noi studenti, e al Magnifico Rettore Prof. Pasquale Catanoso che ha cercato e ottenuto la sinergia tra i due Enti con l’unico obiettivo di valorizzare ed implementare la nostra Università.