Restart: un 2015 pieno di successi e punta a migliorarsi nel 2016

Il “Torneo allieve” di fine dicembre a Catanzaro, in cui Alice Malara si è laureata campionessa regionale nella seconda fascia, ha chiuso in modo esaltante la stagione agonistica di Restart, la società reggina di ginnastica ritmica guidata dalla prof.ssa Marilena D’Arrigo. Nella stessa fascia da segnalare il terzo posto di Vanessa Votano e il quarto di Giulia Fascì, mentre in prima fascia Antonella Moro ha conquistato la medaglia di bronzo e Noemi Megale un buon sesto posto.

“Il bilancio del 2015 – ha detto la direttrice Marilena D’Arrigo – è più che lusinghiero. Con grande soddisfazione posso dire che Restart, grazie anche all’impegno e ai continui aggiornamenti tecnici dello staff di istruttrici, ha rappresentato degnamente la città di Reggio Calabria nel panorama ginnico nazionale, ottenendo risultati eccellenti anche al di fuori dei confini regionali”.

Le 16 competizioni del 2015

Nel complesso le ginnaste reggine hanno preso parte a ben 16 competizioni (3 nazionali, 2 interregionali e 11 regionali) nelle diverse categorie e nei diversi livelli, sia individuali che a squadre. L’apice è stato raggiunto a maggio, durante i campionati italiani Csi svoltisi a Lignano Sabbiadoro, dove Benedetta Lombardi (categoria medium senior/ nastro) e la coppia composta da Martina Guida e Siria D’Amico (categoria medium/cerchio e fune) sono salite sul gradino più alto del podio, conquistando due esaltanti medaglie d’oro. Degni di menzione in terra friulana anche il secondo posto di Francesca Spanti (categoria super junior/clavette) e le 2 medaglie di bronzo ottenute sempre dalla Spanti (categoria super junior/cerchio) e da Evelina Scopelliti (categoria super ragazze/cerchio). Sempre a livello nazionale a fine giugno, a Pesaro, ai campionati tricolori Gpt, le piccole Alice Malara, Vanessa Votano, Chiara De Girolamo, Antonella Moro e Noemi Megale hanno ben figurato nel sincrogym e nel campionato di serie D, mentre a settembre la squadra under 14, dopo aver vinto il titolo regionale, ha avuto l’onore di rappresentare la Calabria alle finali nazionali del “Trofeo Coni” a Lignano Sabbiadoro.

Ai campionati interregionali di Fabriano, la squadra composta da Francesca Spanti, Maria Pia Nava, Evelina Scopelliti e Vanessa Votano si è ben disimpegnata nel campionato di serie B, mentre a livello individuale, a Lanciano, Francesca Spanti (palla e clavette) e Evelina Scopelliti (cerchio) si sono piazzate ai margini del podio nella gara di specialità.

Il saggio di fine anno

Ciliegina sulla torta di una stagione esaltante il saggio di fine anno svoltosi al PalaCalafiore, con le suggestive coreografie interpretate dalle oltre 100 allieve Restart e la presenza, quale ospite d’onore, dell’ex ginnasta Fabrizia D’Ottavio, vincitrice della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004.