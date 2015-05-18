“Rete a Sud”, il progetto dell’Anolf potenzia la rete di servizi agli immigrati
Il 19 maggio al Consiglio regionale il convegno di apertura del progetto che rafforza la rete degli sportelli per gli immigrati
18 Maggio 2015 - 11:49 | di Redazione
Si terrà domani, martedì 19 Maggio, alle ore 10.30, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, il Convegno di apertura del progetto “Rete a Sud” organizzato da ANOLF Calabria, partner del progetto il cui ente capofila è ANOLF nazionale. L’ANOLF, Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, è un’associazione a carattere volontario e democratico che ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli. Obiettivo del progetto “Rete a Sud” è sviluppare e incrementare il modello organizzativo della Rete degli sportelli ANOLF, mettendone in dialogo le esperienze e le competenze estendendole ai soggetti ANOLF operanti nelle regioni del sud dell’Italia con la finalità immediata di potenziare la rete dei servizi agli immigrati. Numerosi gli interventi previsti durante il Convegno, a partire dai saluti del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e del Presidente Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa. Interverranno inoltre Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione “Con il Sud”, Mohamed Saady, Presidente ANOLF Nazionale, l’Assessore al Lavoro, formazione, attività produttive e politiche sociali della Regione Calabria, On. Carlo Guccione, e il Segretario generale della CISL Calabria, Paolo Tramonti. Introdurrà e coordinerà i lavori Rosy Perrone, mentre la chiusura degli stessi sarà affidata a Maurizio Bernava, Segretario Confederale CISL.
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