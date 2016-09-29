Rhegium Iulii presenta l’ultima fatica letteraria di Claudio Stillitano
Venerdì 30 settembre l'associazione Rhegium Iulii presenta il libro di Claudio Stillitano dedicato alla saggezza di Tommaso Campanella
29 Settembre 2016 - 18:36 | di Redazione
Venerdì 30 settembre alle ore 17.30 l’associazione culturale Rhegium Iulii presenterà l’ultima fatica letteraria dello studioso Claudio Stillitano, giornalista, scrittore ed autore teatrale che da poche settimane ha lanciato la sua ultima fatica letteraria, il libro dal titolo “All’ombra delle tue ali – la saggezza di Tommaso Campanella”, per i tipi “Città del Sole edizioni”.
Il volume propone un profilo inedito del grande filosofo della “Città del Sole”, un Campanella quasi inedito che, grazie allo studio versatile ed assai intrigante di Claudio Stillitano, mette in evidenza una figura molto più completa di quella comunque apprezzata nel corso dei secoli, che conducono il filosofo di Stilo addirittura fra le braccia dei Templari e di coloro che diedero vita alla confraternita dei Rosacroce, a cui attingeranno molte correnti della massoneria che perseguivano lo scopo di una riforma morale, spirituale e politica dell’Europa.
Temi molto cari a Campanella, per i quali il “Nostro” si batterà con gagliardìa e coraggio attraverso tutti i suoi scritti.
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