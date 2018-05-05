Riabbracciamo con felicità il Kalura e la famiglia Romeo. È d’obbligo ringraziare gli Imprenditori che continuano nonostante le intemperie ad investire, credere e combattere per dare un futuro alla nostra terra. Ricevere questa notizia oggi è confortante ma l’attenzione va rivolta alle difficoltà ed alla burocrazia che ha afflitto in questo caso il Kalura, ma che non si allieta nei confronti di tutti gli altri imprenditori coraggiosi.

A nome ti tutta la famiglia del Silb di Confcommercio abbraccio l’arch. Romeo, persona stimata e membro storico della nostra associazione per aver combattuto nonostante la logica avrebbe portato chiunque altro ad abbandonare. In ultima analisi vorrei porre un quesito alla cittadinanza: Per quanto tempo ancora questi coraggiosi imprenditori avranno forza per combattere, spendere energie e risorse, in un tessuto sociale così esasperatamente martoriato?

Il Commissario Silb-Fipe (RC) Alessandro (Sasha) Sorgonà