“Riaprire L’Oasi“, è il messaggio di Fortunato, meglio conosciuto come Fortunello, che già da tre giorni è a lavoro per ripulire la struttura di Pentimele.

Armato di scopa, paletta e pennello, il cittadino reggino, si è rimboccato le maniche e proprio in queste ore sta mettendo a nuovo la parte esteriore del villaggio turistico ‘L’Oasi‘, chiuso ormai da due anni perchè colpito da un provvedimento di interdittiva antimafia.

Fortunato Errigo non è nuovo ad iniziative sociali di questo tipo. Ha già ripulito alcuni vasi nell’area dello stadio ‘Granillo‘ e la zona di Catona vicino alla scuola media.