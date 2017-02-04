Ribelle, Kento & the Voodoo Brothers pubblicano il primo video estratto da Da Sud

Rock, blues e rap nel primo video estratto da Da Sud, l'album del rapper reggino Kento con i Voodoo Brothers

Un riff sporco ed elettrico si mescola con gli scratch di dj Fuzzten. Così si presenta Ribelle, il primo video estratto da Da Sud, l’ultimo album del rapper reggino Kento che ha pubblicato lo scorso novembre con i Voodoo Brothers. Rime da battaglia scorrono sulle immagini del regista Marcello Saurino, che vedono Kento e Dj Fuzzten nel ruolo di due paramedici intenti a soccorrere un ferito.

Ma quella che può sembrare una normale situazione di soccorso, in realtà -si capisce poi- è tutt’altra cosa. Il tipico approccio di Kento dove i testi raccolgono i temi della protesta sociale e politica, si sposta con sonorità le ruvide distorsioni della chitarra, ma, ammorbidite dal calore dell’organo hammond. Rock, blues e rap si rincorrono nel caleidoscopio sonoro -ormai- marchio inconfondibile dell’mc.

L’album Da Sud, prodotto dall’associazione antimafie Dasud con la collaborazione della piattaforma di crowdfunding BandBackers è uscito in contemporanea con primo libro di Kento dal titolo Resistenza Rap edito da Round Robin.

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