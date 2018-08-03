Tre appuntamenti tra il lungomare reggino e la costa jonica per la campagna di Legambiente sulla raccolta differenziata, con giochi per i bambini

La Campagna Regionale “Ricicla Estate” di Legambiente Calabria, promossa dal Conai, giunta alla IV edizione fa tappa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Tre gli appuntamenti che si svolgeranno in riva allo Stretto e lungo il litorale jonico reggino. Si parte Sabato 4 Agosto alle ore 18:00 da Reggio Calabria – Lungomare Falcomatà – Zona Rosa dei Venti e si prosegue Domenica 5 Agosto alle ore 10:00 sul Lungomare San Francesco di Paola di Bovalino e nel pomeriggio alle ore 17:00 sul Lungomare di Bova Marina.

Il team Legambientino regionale, supportato dai soci del Circolo Legambiente Reggio Calabria, proveranno a coinvolgere bambini e ragazzi attraverso giochi e laboratori creativi spiegando loro il modo corretto di differenziare i rifiuti.

Agli adulti verrà proposto il questionario “Climanet. In rete per il clima”, progetto nazionale di Legambiente con Fondazione con il Sud per sensibilizzare sul tema dell’emissione di CO2 nell’ambiente.

Un primo week end di agosto, quindi, dedicato all’Ambiente con lo slogan “la Raccolta Differenziata…ti segue in vacanza” per informare, fugare dubbi e incertezze, incoraggiando e avviando, dunque, i cittadini ad un “cammino virtuoso” verso le pratiche corrette e consapevoli.