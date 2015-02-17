Riepilogo della terza giornata di ritorno del campionato di calcio a 5 UISP

di Nicolino D’Ascoli.

Conclusa la terza giornata di ritorno del sesto campionato Uisp – Passaporto per l’Europa.

La classifica prende forma e ogni giornata risulta sempre più importante per raggiungere i numerosi premi finali messi a disposizione alla fine dei playoff.

Finali nazionali, finali regionali, finali provinciali e finali interregionali attendono tutte le squadre, per meritocrazia, alla fine della lunga stagione.

La classifica cannonieri è sempre in movimento, ma, il primo posto sembra esser già vinto dal bomber Simone Arcudi della squadra Mr Doner che già alla terza giornata di ritorno ha realizzato ben 53 reti, più della metà delle reti della sua squadra. Sul podio troviamo comunque altri due giocatori che sin dall’inizio hanno cercato di non distanziarsi troppo da Arcudi, sperando in un suo passo falso, Giacomo Babuscia (Atletico Pescatori) e Aldo Di Giuseppe (Passaporto per l’Europa) entrambi con 28 reti segnate.

La finestra di mercato si è conclusa e sia Pasta Macheda che Hobby Centro del Fai Da Te ritrovano la vittoria a discapito di San Gaetano Catanoso, forse un po’ rimaneggiata a causa del maltempo dei giorni scorsi, e New Gunners che probabilmente non aveva ancora avuto modo di “provare” i nuovi acquisti.

I Bombers Team, squadra con zero cartellini, pecca sicuramente di solidità in classifica, ma probabilmente, sarà Andrea Venezia che, seppur un po’ in ritardo, con la voglia di divertirsi, riuscirà a scuotere i compagni.

I Geometri di Pastetti tengono duro e non mollano Passaporto per l’Europa, che, invece, sembra aver trovato la forma giusta, non solo per merito del mercato, ma grazie alla continuità di giocatori come Di Giuseppe, bomber assoluto della compagine, Martino, Zoccali e Catalano che sono riusciti a regalare le 115 reti realizzate alla squadra dei Praticò.

Gli FC Protagonisti, sempre primi assoluti, battono di un solo goal i Mr Doner, che hanno, comunque, come al solito, dimostrato di non essere squadra da quinto posto. Potrebbe essere solo questione di tempo, il podio non è lontano e hanno ancora la possibilità di partire da alte posizioni nella sfida dei playoff.

Gli Atletico Pescatori mantengono la scia positiva mettendo le radici su un secondo posto molto ricercato.

Fc New Taxi e Rcn Hammers traballano ma non mollano e con un saliscendi continuo rendono avvincenti le proprie competizioni cercando, in contropiede, di stupire gli avversari.

Non dimenticate l’appuntamento settimanale al Centro Sportivo del Viale Messina con i prossimi incontri: 16-02-2015 22:00 Pasta Macheda Vs Fc New Taxi, 18-02-2015 21:00 Hobby Centro Del Faidate Vs Bombers Team, 18-02-2015 22:00 Mr. Doner Vs Rcn Hammers, 19-02-2015 21:00 Atletico Pescatori Vs San Gaetano Catanoso, 19-02-2015 22:00 Geometri Vs Fc Protagonisti 2007.