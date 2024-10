Riparti Calabria, coro unanime di apprezzamento dal mondo politico di centrodestra

«Queste misure sono il frutto di un lavoro condotto con equilibrio e serietà e con un confronto continuo con le categorie, le forze sindacali, i dirigenti e tutti i componenti della giunta, con il coordinamento della presidente Jole Santelli, perché ogni euro allocato porta con sé una complessità di organizzazione in rapporto ai regolamenti europei e ai provvedimenti del governo. Ci siamo impegnati a produrre fatti. Abbiamo messo in campo procedimenti trasparenti e veloci per la presentazione delle domande e per i pagamenti – con il coinvolgimento di Arcea e Fincalabra – in modo da iniettare nelle casse delle imprese buona parte dei 150 milioni finora destinati con il programma “Riparti Calabria” e che puntiamo ad incrementare, anche resistendo, con la presidente Santelli, alle richieste del governo che punta a dirottare le risorse destinate alle regioni meridionali”.

Così l’assessore regionale alle Attività produttive al Lavoro e al Turismo, Fausto Orsomarso, commenta il programma “Riapri Calabria” che, attraverso il Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020, restituisce un minimo di ottimismo al mondo della microimpresa calabrese.

Ma è un coro unanime quello che si leva a favore della misura presentata alla cittadella regionale dal presidente Jole Santelli, insieme al vice presidente della giunta, Nino Spirlì, e agli assessori Orsomarso e Gallo.

Di “segnale concreto di ripartenza” parla Francesco Talarico, assessore al Bilancio e al Personale:

“Un invito a superare la paura, guardando al nostro futuro con maggiore serenità, consapevoli che all’uscita dal tunnel si intravede la luce. In questo senso gli aiuti previsti per le piccole e medie imprese, che rappresentano l’anima del settore produttivo dell’intera regione, sono un segnale d’attenzione concreto nei confronti di tante famiglie calabresi. Un risultato raggiunto grazie all’azione armonica dell’intera Giunta, reso possibile dalla straordinaria capacità di coordinamento del Presidente Santelli”.

Apprezzamento è stato espresso anche dal deputato forzista Francesco Cannizzaro, secondo cui

“il neo-governatore Santelli continua a far parlare i fatti, agendo con serietà e annunciando i provvedimenti soltanto dopo averli realizzati, e nel merito delle questioni ha dimostrato ancora una volta di centrare il vero punto focale, cioè il lavoro. E’ fondamentale ripartire dal lavoro, aiutare le piccole aziende e imprese che sono l’anima della Calabria: è soltanto da lì che ripartirà la nostra economia, e rispetto all’assistenzialismo, bisogna premiare e sostenere chi produce. Da oggi in Calabria ogni tre dipendenti di un’azienda ce ne sarà uno sostenuto dalla Regione: è una forma di sussidio molto importante per gli imprenditori in difficoltà, ma impegnati a combattere con grinta ed entusiasmo a non farsi sopraffare dalla crisi e a continuare ad investire nella nostra terra”.

Di “tempestività e concretezza” parla invece il vicepresidente del Consiglio regionale Luca Morrone (FdI) che sottolinea:

“Di fronte ad una emergenza così straordinaria, quale quella creatasi con il covid 19, le belle parole o le promesse rischiano di restare fine a se stesse. La presidente Santelli non ha fatto attendere una risposta impegnativa sia dal punto di vista economico, per le cospicue risorse messe in campo, sia dal punto di vista sociale”.

Per consigliere regionale Giacomo Pietro Crinò (Cdl)

“Emerge l’impegno concreto dell’amministrazione regionale e della governatrice Jole Santelli per fare fronte alle diverse esigenze derivanti dalla crisi covid-19. La regione sta dimostrando di volere bene alla Calabria con le misure pronte per farla ripartire. Trattasi di un piano economico massiccio, spalmato a dovere a favore di famiglie e imprese, costrette ad operare in situazioni particolarmente difficili, per aiutarle nell’emergenza coronavirus a garantire la loro sopravvivenza”.

Per Tilde Minasi, consigliere regionale della Lega, si tratta di

“un programma solido e concreto che sancisce ancora una volta la determinazione con la quale la governatrice ha gestito, sin dalle prime battute, l’arrivo della pandemia e che segna l’avvio di un cammino verso la ripresa, tralasciando i sensazionalismi, ma con la volontà seria e tangibile di supportare i cittadini, con attenzione, in un momento di difficoltà che potrebbe creare non pochi problemi al tessuto economico e produttivo di cui si conoscono i disagi e gli ostacoli, soprattutto in questa fase”.

Secondo il consigliere regionale di FdI, Peppe Neri, il programma ‘Riparti Calabria’ è una testimonianza della politica dei fatti:

“Non si tratta di un annuncio ma di un provvedimento in itinere, infatti, il bando Riapri Calabria sarà disponibile a partire da domani ed i fondi potrebbero essere accreditati con bonifico già entro la fine di maggio. Dimostrazione concreta di vicinanza della presidente Santelli ai suoi cittadini, attraverso la concretizzazione di un provvedimento, sintesi di un ottimo lavoro di squadra con la giunta regionale, e che interviene fattivamente laddove neanche il Governo ha fatto”.

