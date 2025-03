Reggio, via al cantiere per la riqualificazione dell’ex deposito FS sotto il Granillo

È stato ufficialmente consegnato il cantiere per la riqualificazione dell’ex deposito delle Ferrovie dello Stato a Reggio Calabria, situato alle spalle della tribuna dello stadio “Oreste Granillo”.

L’intervento rientra nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) ed è finanziato dall’Unione Europea attraverso il fondo NextGenerationEU, per un investimento complessivo di 7.659.465,88 euro. Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori in 365 giorni.

Alla consegna del cantiere erano presenti:

Elisa Zoccali , Assessora all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana

Giancarlo Cutrupi , Responsabile Unico del Procedimento

, Responsabile Unico del Procedimento Massimiliano Cozza D’Onofrio, supporto al RUP.

Gli obiettivi della riqualificazione urbana

“Quella che avviamo oggi è un’opera di rigenerazione urbana che restituirà al quartiere un’area strategica sul piano sociale, ambientale e culturale”, ha dichiarato l’assessora Elisa Zoccali.

L’obiettivo del progetto è creare un punto di aggregazione intergenerazionale e trasformare l’area in un luogo centrale per la comunità, promuovendo sviluppo sociale, qualità della vita e sostenibilità ambientale.

Le opere previste: spazi verdi, alloggi e commercio locale

Il piano prevede la realizzazione di:

Una piazza commerciale con attività legate alle tradizioni locali (artigianato, enogastronomia)

con attività legate alle tradizioni locali (artigianato, enogastronomia) Un grande parco urbano con aree ludico-ricreative e sportive

con aree ludico-ricreative e sportive 20 alloggi NZEB (Nearly Zero Energy Building) ad un piano fuori terra, costruiti secondo criteri a impatto ambientale quasi nullo

ad un piano fuori terra, costruiti secondo criteri a impatto ambientale quasi nullo Collegamento con il Parco Lineare Sud, per migliorare la connessione tra il tessuto urbano e il waterfront

Gli alloggi saranno gestiti dal Comune per esigenze di ospitalità temporanea connesse ad eventi e iniziative sportive o culturali.

Un progetto strategico per la città

“Dietro la consegna del cantiere c’è un intenso lavoro politico-amministrativo, che oggi si concretizza in un progetto strategico per il quartiere”, ha aggiunto Zoccali.

L’intervento sarà realizzato tramite appalto integrato, con progettazione e direzione lavori affidate allo Studio Cartolano S.r.l., in collaborazione con Studio Artea S.r.l.. L’impresa appaltatrice è il Consorzio Servizi Integrati di Milano, supportato da E.P.M. S.r.l..

“Dopo questo, partiranno anche gli altri progetti R.E.G.I.A. previsti per l’area“, ha concluso l’assessora, sottolineando come gli interventi in corso ridisegneranno e riqualificheranno intere aree cittadine.

Sostenibilità e recupero dei materiali

Il progetto prevede il recupero e il riutilizzo dei materiali esistenti, in particolare:

Le basole rimosse dal Corso Garibaldi saranno sistemate in depositi comunali sotto la supervisione della Soprintendenza

saranno sistemate in depositi comunali sotto la supervisione della Soprintendenza Materiali inerti provenienti dalle demolizioni saranno riutilizzati per ridurre l’impatto ambientale

Scarti organici da potature e sfalci saranno valorizzati all’interno del nuovo parco

I PINQuA a Reggio Calabria: 54 milioni di euro per la rigenerazione urbana

L’intervento fa parte di un piano più ampio che prevede 9 progetti per un totale di 54 milioni di euro, suddivisi in tre macro-aree: