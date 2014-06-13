Ristolounge ‘Poseidon’: a Scilla l’aperitivo ‘finger food’ diventa una piacevole abitudine

Quattro amici, una cena scherzosa e la scommessa di aprire un ristolounge con vista mare a Scilla: nasce così il Poseidon

Appassionati della buona cucina, amanti della buona tavola e degustatori di buon vino.

Sono tre ‘ingredienti’ fondamentali per poter avviare un’attività di ristorazione. Tre elementi che, tuttavia, da soli non bastano, per avere successo.

Accanto alla passione per il cibo ci vuole entusiasmo, ottimismo, ambizione e quel pizzico di coraggio necessario a far decollare le proprie idee ed i propri progetti.

La storia di Domenico Cuzzocrea e dei suoi soci Sanni, Letizia e Laura racchiude tutto questo.

E’ la storia di quattro ragazzi che, una sera come tante, scherzando ad una cena tra amici, decidono di intraprendere una nuova strada. Aprire un ristolounge.

“L’idea del ristolounge ‘Poseidon’ nasce un po’ per caso – spiega Domenico Cuzzocrea – Abbiamo sempre avuto la passione per la ristorazione ed un certo ‘appetito’ per il cibo di qualità così ci siamo messi subito ‘a caccia’ della location come primo passo per l’avvio della nostra nuova attività.”

E qui che la scommessa dell’allegra compagnia, come ama definire Domenico la propria squadra, inizia a farsi sempre più complessa. La scelta della location cade su Scilla, indubbiamente uno dei più bei borghi d’Italia ma allo stesso tempo già ricco di noti e storici ristoranti.

L’allegra compagnia sceglie comunque Scilla per la realizzazione del nuovo progetto.

“Abbiamo scelto Scilla, nonostante la presenza di diversi ristoranti, perché ci siamo resi conto che mancava una zona lounge che potesse offrire relax con un determinato e ricercato tipo di musica – spiega Domenico Cuzzocrea – La nostra ristorazione vuole dare un segnale di rottura reinterpretando i ‘soliti piatti’ ma mantenendo la tradizione.”

Un vero e proprio balcone sul mare con vista mozzafiato dove poter gustare il più buon pesce crudo, scaloppa di tonno servito con tartè di olive nere e cappero di salina condito con sale blu di persia e olio di eccellenza accompagnato da un ottimo bicchiere di vino. Parola del famoso chef di ‘Poseidon’ Rocco Mellissari.

Tra le tante novità offerte da ‘Poseidon’, oltre alle serate organizzate nel weekend con i migliori djset , un american bar dove l’aperitivo ‘finger food’ rappresenta una piacevole abitudine quotidiana con sonorità e gusti innovativi.

QUI LE FOTO DELL’INAUGURAZIONE