La società Basketball Lamezia comunica che i problemi che avevano portato al rinvio della prima giornata sono stati risolti: esordio casalingo sabato 28 ottobre

La società Basketball Lamezia comunica che , grazie al dialogo , sono state risolte le problematiche sorte e che avevano portato al rinvio della prima giornata di campionato.

Ringraziamo tutte le parti in causa , e principalmente l’Assessore al ramo Dott. Cicco , che hanno compreso la necessità di chiarezza per consentirci una serena pianificazione della stagione.

Ci auguriamo che il dialogo con l’Amministrazione Comunale continui e sia ancora più costruttivo per il futuro , sia nel nostro interesse che nell’interesse dello sport a Lamezia Terme.

Appuntamento quindi per l’esordio casalingo Sabato 28 Ottobre alle ore 19.00. Tutti al PalaSparti per costruire una nuova stagione piena di soddisfazioni.

ADV Basketball Lamezia