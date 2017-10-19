Ritorna il sereno sulla situazione Palasparti
La società Basketball Lamezia comunica che i problemi che avevano portato al rinvio della prima giornata sono stati risolti: esordio casalingo sabato 28 ottobre
19 Ottobre 2017 - 10:20 | di Vincenzo Comi
La società Basketball Lamezia comunica che , grazie al dialogo , sono state risolte le problematiche sorte e che avevano portato al rinvio della prima giornata di campionato.
Ringraziamo tutte le parti in causa , e principalmente l’Assessore al ramo Dott. Cicco , che hanno compreso la necessità di chiarezza per consentirci una serena pianificazione della stagione.
Ci auguriamo che il dialogo con l’Amministrazione Comunale continui e sia ancora più costruttivo per il futuro , sia nel nostro interesse che nell’interesse dello sport a Lamezia Terme.
Appuntamento quindi per l’esordio casalingo Sabato 28 Ottobre alle ore 19.00. Tutti al PalaSparti per costruire una nuova stagione piena di soddisfazioni.
ADV Basketball Lamezia
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