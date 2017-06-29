Ritorna ‘Una storia importante’ di Chiara e Martina

Dopo la pausa invernale che le ha viste protagoniste nei palazzetti e nei teatri, finalmente riparte il tour di concerti di Chiara e Martina Scarpari, le diciassettenni gemelle reggine che hanno conquistato il pubblico con il loro straordinario talento canoro.

Il concerto di Tresilico del 1 luglio

Sabato 1 luglio, a Tresilico di Oppido Mamertina, alle 21.45, Chiara e Martina riabbracceranno in piazza il loro pubblico con la seconda edizione del Tour “Una storia importante”. Uno spettacolo, rinnovato rispetto al 2016, che vedrà le protagoniste esibirsi nell’interpretazione di alcuni brani inediti e di molte cover dei più importanti artisti nazionali ed internazionali. Ad accompagnare le gemelle ci saranno sul palco i musicisti della C&MBand e il corpo di ballo coreografato da Rossella Lubrino e Rocco Greco. Importante sarà il contributo del produttore Vince Tempera e di Natale Princi e Christian Cosentino che si occuperanno della regia artistica di uno spettacolo caratterizzato dalla grande musica ma che vedrà anche momenti di puro intrattenimento con la presenza del popolare showman Domenico Milani.

«Non vediamo l’ora di ricominciare – hanno affermato Chiara e Martina – in questi mesi ci è mancato il nostro pubblico, speriamo di trovare una piazza strapiena. Le piazze ci trasmettono un calore diverso da quello che riusciamo a vivere nei teatri, il contatto con la gente è più diretto. Siamo pronte a dare il massimo per divertire tutti e rendere memorabile questo nuovo capitolo della nostra carriera. Abbiamo provato tantissimo con i ragazzi della band e siamo certe che il nostro spettacolo saprà emozionare il pubblico anche più dell’anno scorso».

Le novità del tour: scenografia, scaletta e musicisti

Tra le novità più importanti di questo tour, una nuova scenografia, una rinnovata scaletta con brani inediti, ma soprattutto la presenza di tre nuovi artisti che andranno ad arricchire il team dei musicisti. Infatti, il chitarrista Davide Zinghinì e le coriste Annalisa Schiavone e Francesca Commisso, si uniranno al già talentuoso gruppo formato da Salvatore Bovalina (basso), Rocco Cannizzaro (tastiere), Pierluigi Carbone (batteria) e Carmelo Morabito (chitarra elettrica).

“Una storia importante” è anche il titolo dell’album di esordio di Chiara e Martina. Una raccolta di 11 canzoni, prodotte dal M° Vince Tempera e dall’etichetta Zelda Music, che riassume il meglio della loro giovane carriera. Tra i brani è presente anche “Viva”, il singolo scritto con la collaborazione di Gigi D’Alessio in occasione della partecipazione al Junior Eurovision Song Contest 2015.