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Rocco Hunt, nel nuovo tormentone estivo c’è spazio anche per Reggio Calabria – VIDEO

Nel nuovo singolo del rapper campano una strofa richiama la città e il suo lungomare sullo Stretto

18 Maggio 2016 - 19:32 | di Pasquale Romano

Il rapper Rocco Hunt, autore del singolo Io sto bene così

“Io sto bene così” è il nuovo brano di Rocco Hunt, rapper campano che  dopo l’apparizione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Wake up’ sta scalando le classifiche italiane.

“Reggio Calabria, il lungomare affaccia sullo stretto. La gente è positiva e porta il mare dentro” è la strofa di “Sto bene così” che richiama direttamente la città di Reggio e l’incantevole lungomare.

Di seguito il video del brano, pubblicato due giorni fa su Youtube è già capace di ottenere più di 150 mila visualizzazioni.

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