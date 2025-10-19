Rolex Middle Sea Race 2025: lo Stretto di Messina si accende di vele – FOTO e VIDEO

Spettacolo in queste ore nelle acque dello Stretto di Messina, attraversato e colorato da decine di imbarcazioni impegnate nella Rolex Middle Sea Race 2025, una delle regate più affascinanti e impegnative del panorama internazionale. Dal Lungomare di Reggio Calabria lo scenario è mozzafiato: il mare si trasformato in un mosaico di vele, molte delle quali nere, che fendono le correnti tra Calabria e Sicilia.

La partenza da La Valletta e la rotta di 606 miglia

La 46ª edizione della Rolex Middle Sea Race ha preso ufficialmente il via ieri mattina alle 11:00 dal Grand Harbour di La Valletta, a Malta. Il colpo di cannone ha segnato l’inizio di una sfida lunga 606 miglia nautiche, che prevede la circumnavigazione della Sicilia in senso antiorario, passando dallo Stretto di Messina e proseguendo lungo le isole Eolie, Favignana, Pantelleria e Lampedusa, fino al ritorno sull’isola maltese.

Una sfida tra vento, correnti e resistenza

Le regate preparatorie dei giorni scorsi sono servite agli skipper per affinare la strategia, i turni e la resistenza degli equipaggi. La gara vera e propria è una prova di forza e coordinazione: i velisti dovranno affrontare condizioni di vento mutevoli e correnti difficili, come quelle del tratto di mare che divide Calabria e Sicilia, uno dei più complessi e suggestivi del Mediterraneo.

Questa mattina la flotta, composta da 117 yacht, è uscita lentamente dal porto di La Valletta spinta da una brezza da est che si è via via intensificata. Ogni gruppo di partenza è stato salutato dal suono dei cannoni della Saluting Battery, regalando un’immagine spettacolare.

Lo spettacolo sullo Stretto

Nel tardo pomeriggio, i primi equipaggi hanno raggiunto Capo Passero, per poi puntare verso lo Stretto di Messina, dove in queste ore le vele colorano l’orizzonte. Uno spettacolo che, dal Lungomare Falcomatà, incanta cittadini e turisti: una scia di vele che attraversa uno dei luoghi più iconici del Mediterraneo.

foto e video di Carmine Fallara e Sergio Leggieri