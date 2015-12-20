Roma – Campidoglio: premiato l’artista reggino Alessandro Allegra

Si è tenuta venerdì 18 dicembre 2015,nella sede della Protomoteca del Campidoglio a Roma,la premiazione del ventisettesimo Concorso Nazionale di Cultura ed Arte Gioachino Belli. In una sala gremita di personaggi della cultura e di accademici, la giuria dell’omonima prestigiosa Accademia ha conferito il primo premio assoluto per la pittura all’artista reggino Alessandro Allegra, nuovo e meritato riconoscimento per le sue grandi capacità artistiche.