Roma – Campidoglio: premiato l’artista reggino Alessandro Allegra
Il pittore reggino conquista il primo premio assoluto per la pittura al ventisettesimo Concorso Nazionale di Cultura ed Arte Gioachino Belli, nella sede della Protomoteca
20 Dicembre 2015 - 13:17 | di Federica Geria
Si è tenuta venerdì 18 dicembre 2015,nella sede della Protomoteca del Campidoglio a Roma,la premiazione del ventisettesimo Concorso Nazionale di Cultura ed Arte Gioachino Belli. In una sala gremita di personaggi della cultura e di accademici, la giuria dell’omonima prestigiosa Accademia ha conferito il primo premio assoluto per la pittura all’artista reggino Alessandro Allegra, nuovo e meritato riconoscimento per le sue grandi capacità artistiche.
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