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A Roma il wedding day dedicato alle tendenze capelli

Chignon preziosi, stile hippie anni 70 e onde naturali: al Wedding Day di Roma le tendenze capelli per la sposa e la cerimonia

06 Ottobre 2016 - 18:49 | di Redazione

Acconciatura da sposa bohémien con coroncina di fiori, tendenze capelli

di Daniela Bonanno Conti -Finalmente è arrivato il tanto atteso giorno che stavate aspettando quello delle nozze, volete essere impeccabili e al centro dell’attenzione. Niente paura, potete prendere spunto dal Wedding Day che si è tenuto un giorno fa a Roma, presso il salone Franco e Cristiano Russo Parrucchiere.

Qui infatti, sono state presentate al pubblico le nuove tendenze capelli per la sposa e la cerimonia. Le acconciature del momento si ispirano ad uno stile classico facendo però sempre riferimento al passato.

Chignon, onde e coroncine: le acconciature di tendenza

Tornano di moda gli chignon chic e preziosi, lo stile hippie anni 70 con coroncine di fiori, i capelli sciolti al naturale con onde definite. Gli accessori invece vanno sempre scelti in base alla lunghezza dei capelli e abbinati in base al vestito. Tra i trattamenti più in voga per sfoggiare un’acconciatura perfetta troviamo quello Profiber l’Oréal che permette di dare importanza alla salute dei nostri capelli. Tra i colori predominanti spiccano il biondo delicato tonalizzato come il cenere o il dorato, sono sempre fashion il rosso ramato, il castano caldo e i bruni riflessati.

Per l’abito da sposa, si può optare per la collezione di decolleté incantevoli proposti dall’atelier Prunus Avium, in seta ricamati da preziosi pizzi chantilly rebrodè e cristalli trasparenti mentre per il bouquet ci pensa Maria Luisa Rocchi che lo propone bianco o colorato a seconda dei gusti e delle esigenze della cliente. E anche noi, per un giorno abbiamo indossato il nostro abito da sposa, provato le acconciature e scelto il nostro bouquet, proprio come delle vere regine.

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