«Questo non è l’albero di Fattoria della Piana: questo è l’albero di tutta la città». Così Carmelo Basile, presidente della cooperativa che anche quest’anno, affiancandosi al Comitato Corso Sud, ha regalato a Reggio Calabria l’albero e l’animazione natalizia di piazza Duomo, aveva inaugurato piazza Duomo lo scorso 8 dicembre, insieme al sindaco Falcomatà, a Luciano Simone e a moltissimi concittadini. Dobbiamo amare di più, aveva detto Basile. Dobbiamo amare la nostra città, concentrandoci a fare qualcosa di buono insieme, ognuno per quello che può.

La proposta di nozze sotto l’albero

Molti ragazzi l’hanno preso alla lettera. E un giovane reggino ha declinato la propria concezione di amore nel modo più romantico, scegliendo l’albero e la piazza come location per strappare alla sua fidanzata il fatidico sì. Gli ingredienti c’erano tutti: “Marry You” di Bruno Mars a tutto volume, un gruppo di amici che ha improvvisato un balletto, con tanto di coreografia e di palloncini a forma di cuore, la richiesta in ginocchio, il cartellone evidente con la richiesta “Mi vuoi sposare?

“, casomai ci fossero dubbi sull’intenzione, la foto ricordo sotto l’albero. Ieri sera un video del dolcissimo fuori programma è stato postato sulla pagina Facebook di Fattoria della Piana, e sta diventando virale. Si unisce ai tanti incroci sotto l’albero che stanno animando questo periodo natalizio. Condivisioni intorno all’albero, condivisioni sui social, con picchi di visualizzazioni di alcuni tra gli eventi più suggestivi: la domenica con le zampogne organizzata insieme al Parco d’Aspromonte (il video ha già ottenuto oltre 15mila, più di 10mila minuti di visioni), la degustazione di Pane dello Stretto e olio EVO di Fattoria, il pomeriggio di domenica scorsa in cui sono stati distribuiti oltre duemila cannoli e 500 coppe di gelato, prodotti capaci di unire la maestria pasticcera dell’Apar e la qualità della ricotta di Fattoria, il saggio della Rossana dance.

Gli appuntamenti fino all’Epifania

Gli incroci sotto l’albero continuano: venerdì 22 con “dancing for Christmas” dell’asd Real Dance di Gallico Marina, sabato 23 con “Christmas Claps”, il clima di Natale in vintage vocal version, per arrivare al brindisi al nuovo anno e alla festa di Capodanno in piazza. Il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, “auguri amaranto”: la grande chiusura con i bambini e i ragazzi della scuola calcio della Reggina.