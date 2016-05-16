A Rossano il primo ‘Abbracci Gratis regionale’

L’ invito all’abbraccio gratuito è di Euristeo Ceraolo che dichiara: “Sarà fortemente contagioso e travolgente come uno Tsunami”.

Appuntamento in Piazza B. Le Fosse (zona Garitta vigili) domenica 22/05/2016 ore 18.30/20.00 per la prima iniziativa sociale a Rossano del “Free Hugs”.

L’idea è molto semplice quella per esempio di camminare per le strade del centro storico o incontrarsi in piazza, in strada, al mare, al centro commerciale o in un qualsiasi luogo pubblico e fermarsi per qualche momento in un punto, aprendo le braccia e invitando i passanti per un semplice abbraccio. L’idea è quella di provare ad abbracciare e di essere abbracciato. Abbracciare ed essere abbracciati……!!!

Mi piacerebbe considerarlo un modo “gratuito” per accorciare le distanze tra tutti noi; quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, razza o etnia, non ti interessa la sua religione, sesso, o altro ma abbracci e basta, chiunque esso sia. E’ quindi forse il modo più bello, onesto e sincero per ritornare ad essere umani.

Le origini del movimento Free Hugs

Il Movimento degli abbracci gratis nasce a Sidney (Australia) e risale a circa dieci anni fa. Fu Juan Mann a lanciare il primo esperimento dei Free Hugs, tra il 2004 e il 2006, per poi diffondersi in molte altre città del mondo, consiste nel Donare Abbracci Gratis ai passanti nei luoghi pubblici, la cui idea è semplicemente quello di offrire un atto casuale di gentilezza disinteressata ed è quello che faremo in piazza con tutto il gruppo dei partecipanti.

Con un abbraccio, si può riempire in un solo attimo l’anima, anche in un momento di sofferenza si può lasciare un grande segno. Lo scopo degli abbracci gratis è offrire un atto casuale di gentilezza disinteressata, abbattere il muro di indifferenza che separa le persone.

Come aderire alla giornata

Per aderire alla giornata è molto semplice. Basta invitare un po’ di amici prendere un cartello e scriverci sopra “Mi abbracci? “Dono Abbracci”, “Abbracci Liberi”, “Regalo Abbracci”, “Abbracciamoci” “Free Hugs” anche nella propria lingua di provenienza. Oppure semplicemente “Abbracci Gratis” e scendere tra la gente.

Se l’idea ti piace, iscriviti e partecipa anche tu al gruppo facebook: Abbracci Gratis Rossano – Calabria Free hugs

PER INFO: https://www.facebook.com/groups/AbbracciGratisRossano/

Sicuri del successo dell’ iniziativa…vi aspettiamo numerosi!