Rudeejay e Fabio Rovazzi le due special guests dell’estate all’area concerti della Luna Ribelle

di Laura Maria Tavella– Rudeejay e Fabio Rovazzi saranno i due grandi ospiti della serata di sabato 30 luglio, presso l’area concerti del Mahè Lounge Club, sul lungomare di Reggio Calabria.

Due special guests d’eccezione, per l’evento targato Share.

Fabio Rovazzi, il volto dell’estate 2016

Fabio Rovazzi è il vero simbolo dell’estate 2016: Filmaker di nascita(prima di lanciare il brano, si dedicava ai video comici su Facebook), è riuscito a conquistare l’attenzione del pubblico grazie alla hit radiofonica “Andiamo a comandare”, video dai 37 milioni di views su Youtube e da lì non si è più fermato: Fedez e J-Ax lo hanno ingaggiato per la loro etichetta Newtopia e ha realizzato dei video per Fred De Palma e i dj Merk & Kremont.

“Andiamo a comandare era un’espressione che girava sul web, vuol dire andiamo a divertirci. Il balletto era una cosa che abbiamo inventato tra amici, l’ho messa nel video perché mi faceva super ridere” ha spiegato Rovazzi a proposito della sua hit.

Rudeejay, dai grandi festival al Papeete

Rudeejay ha davvero bisogno di pochissime presentazioni: chi è cresciuto a pane e Tomorrowland, con contorno di Papeete beach(è il dj del locale dal 2005) e lo Xueño di Formentera per dessert, conosce già questo talento.

Le sue hit rivisitate, come “Love The Way You Lie”di Rihanna, fanno di Rudeejay il deejay più giovane e quotato, nell’elite di quelli emergenti di caratura nazionale: basti pensare che il 29 gennaio 2011,è stato l’unico deejay ad aprire la serata italiana di Bob Sinclar allo Chalet delle Rose di Bologna, esibendosi insieme sulla consolle dove aveva esordito otto anni prima.

Due talenti diversi, Rudeejay e Fabio Rovazzi, ma con un unico obiettivo comune: scatenare il pubblico delle grandi occasioni del lido Mahè, grazie all’energia e la carica del tormentone estivo “Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi e il sound dance, tipico di Rudeejay.