Ryanair: ‘Pronti a scommettere su Calabria e Sicilia’

“L’Italia ha dei numeri che possono solo migliorare: siamo pronti a scommettere sul Sud, sulla Sicilia e la Calabria in particolare, gia’ nei prossimi mesi”. Lo afferma Kenny Jacobs, numero due di Ryanair, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” “Guardiamo con grande attenzione all’Italia dove il prossimo anno avremo 51 aerei. A Bergamo e Milano, che vanno alla grande, stiamo per lanciare nuove rotte. Anche Roma va bene e ci sono ulteriori margini di crescita.

Ma ci stiamo concentrando in particolare sul vostro Meridione: dove c’e’ un potenziale inespresso che vogliamo liberare e valorizzare, se il governo italiano continuera’ a aiutarci sulle tariffe, come ha fatto nelle ultime settimane, e sugli scali minori che possono ancora crescere per passeggeri e numero di voli. Sicilia e Calabria secondo noi sono le nuove frontiere del turismo e siamo pronti ad accontentare gli utenti di mezza Europa che evitano per motivi politici o per il terrorismo Turchia o Nord Africa – conclude Jacobs -. Il turista oggi cerca mete alternative a Spagna, Portogallo, Grecia”.