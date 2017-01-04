Calabria sempre più isolata. Ryanair taglia i voli da Lamezia per Roma

Niente più voli con Ryanair da Lamezia per l’aeroporto di Fiumicino, almeno da fine marzo a fine ottobre 2017. Con l’aeroporto di Reggio Calabria in grave crisi, viene a mancare un volo molto utilizzati da studenti e lavoratori reggini, che sfruttatavano la compagnia low-cost per raggiungere e-o tornare dalla Capitale. La notizia è stata confermata direttamente dalla compagnia low cost irlandese che al Lametino.it ha spiegato che questa tratta non sarà più disponibile nel periodo in questione e, in effetti, i voli non sono più prenotabili già dal prossimo 27 marzo.

La notizia era stata già annunciata nella conferenza stampa che si è tenuta a Roma il 13 dicembre scorso e nel corso della quale l’amministratore delegato Ryanair, Michael O’Leary, ha svelato le ultime novità aziendali e, tra queste, rientravano anche i tagli su alcune tratte nazionali, tra le quali c’è anche Lamezia. Due voli al giorno per Roma (in alcuni casi anche tre) che permettevano ai passeggeri in transito di raggiungere la capitale in un’ora e a prezzi molto competitivi. In vigore dal dicembre 2013, Ryanair era riuscita a fare concorrenza alla compagnia di bandiera Alitalia, che ora tornerà a “controllare” questa tratta.

Scelte aziendali, dettate anche da questioni economiche, come aveva spiegato l’A.D. O’Leary in conferenza stampa: troppo alte le tariffe aeroportuali di Fiumicino e, proprio quando si annuncia una maggiore crescita in Italia con un incremento di passeggeri e l’apertura di Ryanair su Napoli, forti ridimensionamenti sono previsti sullo scalo principale romano. Le tariffe aeroportuali imposte dal “Leonardo da Vinci”, infatti, sarebbero troppo care: i costi elevati hanno fatto sì che Fiumicino dovesse perdere una fetta importante del low cost.