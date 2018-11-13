Mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 18:00, nel Salone della Chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di Letteratura mondiale di lingua inglese promuove il quarto incontro “Rumore bianco” di Don Delillo. Introduce la conversazione Maria Quattrone, già dirigente del Liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. Con il contributo di video proiezione relaziona Silvana Comi, docente di Lingua e letteratura Inglese.

“Rumore bianco”, uscito per la prima volta in America nel 1985, vincitore del National Book Award, è considerato uno degli esempi più importanti di romanzo postmoderno. L’autore prende spunto dai piccoli vizi e dalle insignificanti manie del suo tempo per ingrandire tutto a dismisura. Una prosa fatta di lunghi periodi e descrizioni dettagliatissime, che si lascia andare a lunghe riflessioni e considerazioni filosofiche.

Il “rumore bianco” è il suono di un minaccioso messaggio che avvolge tutti i protagonisti del romanzo. Don Delillo, scrittore americano nato nel Bronx, allora abitato in gran parte da italoamericani. Finiti gli studi, inizia a lavorare come pubblicitario e ad interessarsi di arte e musica, particolarmente al jazz e alla scrittura. L’influenza degli studi cattolici traspare in molti dei suoi scritti e principalmente in “Underworld” e “Cosmopolis”. Con “l’uomo che cade” ha raccontato i giorni della tragedia dell’11 settembre 2001, mentre con il romanzo “Point Omega” ha esplorato lo spazio – tempo della mente.