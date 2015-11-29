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S. Marco Argentano: concerto di beneficenza con il tenore Gambi

Il tenore Giuseppe Gambi, la pianista soprano Lauren e il coro Jubilate Deo per un concerto a favore delle parrocchie di San Marco Argentano

29 Novembre 2015 - 17:40 | di Federica Geria

Immagine del concerto di beneficenza a San Marco Argentano

In questi giorni, a San Marco Argentano, sono in fermento i preparativi per l’attesissimo concerto di beneficenza che si terrà giorno 8 dicembre alle ore 17 presso la chiesa della Riforma.

Oltre al coro polifonico locale “Jubilate Deo” , si esibiranno due artisti giovanissimi, ma già celebri nel panorama lirico e musicale: il tenore napoletano Giuseppe Gambi e la pianista soprano Lauren. Questo preziosissimo evento, che coincide con i tradizionali festeggiamenti in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, nonchè dell’apertura del GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 è stato organizzato dal l’Accademia di Cultura Mediterranea “V. Selvaggi” e dall’associazione Coro polifonico “Jubilate Deo” di San Marco Argentano . A patrocinarlo, vista l’importanza e lo spessore culturale dell’evento, non solo l’amministrazione comunale del borgo normanno ma anche la Diocesi di San Marco-Scalea. In occasione di tale concerto, il tenore Gambi canterà in anteprima il brano CHARITAS (Carita’) composto dal sammarchese Giorgio Selvaggi. Una bellissima melodia dedicata a Sua Santità il Papa Francesco. A promuovere questo concerto che si preannuncia imperdibile molti promotori, tra cui i parroci Vincenzo Ferraro e Fiorino Imperio e altre personalità sanmarchesi operanti in vari ambiti: Aurelia Rossi Tarantini, Aquilina Mileti, Angela Petrasso, Emilio Tricarico, Benito Renzelli, Giorgio Selvaggi, Franco Lombardo. I fondi ricavati dal concerto saranno devoluti alle parrocchie di San Giovanni Battista ed a quella del Sacro Cuore di Gesù di San Marco Argentano per la loro attività di assistenza ai bisognosi, ai malati e alle loro famiglie.

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