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S.E. Mons. Francesco Nolè al corso di Pedagogia della R-Esistenza Unical

Giovedì 1 dicembre l'arcivescovo di Cosenza-Bisignano interviene all'Unical sul tema Da Francesco a Francesco, dal Cantico delle Creature alla Laudato si

30 Novembre 2016 - 12:52 | di Federica Geria

Libro antico e penna stilografica, immagine di repertorio

E’ S.E. Mons. Francesco Nolè, Arcivescovo della Diocesi Cosenza-Bisignano, l’ospite del 71° seminario di Pedagogia della R-Esistenza che si terrà giovedì 1 dicembre alle 14.45 presso la Sala seminari della Biblioteca di Area Umanistica all’Università della Calabria. Mons. Nolè discuterà il seguente tema: << Da Francesco a Francesco: dal Cantico delle Creature alla Laudato si’ >>. Dopo i saluti del Magnifico Rettore Gino Crisci e del Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione Franco Altimari, sarà Luca Parisoli, docente di Storia della Filosofia medievale, tra i maggiori esperti mondiali del Francescanesimo, ad introdurre la Lectio Magistralis di Nolè. I lavori saranno coordinati dai docenti Unical Giancarlo Costabile e Rossana Rossi. Mons. Nolè terrà inoltre un’altra Lectio venerdì 16 dicembre alle ore 9, sempre presso la Biblioteca di Area Umanistica.

<<Il Francescanesimo – afferma Giancarlo Costabile – è una pedagogia dell’Esistenza che ha nella sobrietà come stile di vita l’elemento educativo centrale. Francesco d’Assisi e la sua opera restano il punto di riferimento ideologico chiave per ogni Pedagogia impegnata a costruire una società compiutamente democratica. Dialogo, prossimità umana, povertà – chiude Giancarlo Costabile – sono le stelle polari di una concezione dell’etica e della cultura alternative ai disvalori della società capitalista che ha ridotto l’uomo a merce, a mera coseità, frantumandone in tal modo l’identità ontologica e legittimando il paradigma della guerra come unico strumento per la risoluzione dei conflitti>>.

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