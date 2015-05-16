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Sabato 16 maggio La Notte dei Musei

Sabato 16 maggio musei e aree archeologiche statali della Calabria aperti dalle 20 alle 24 al costo simbolico di un euro

16 Maggio 2015 - 12:11 | di Vincenzo Comi

Notte dei Musei 2015: apertura serale dei musei statali della Calabria

Sabato 16 Maggio 2015,  in occasione della Notte dei Musei, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, i principali luoghi della cultura statali saranno visitabili al costo simbolico di un euro, laddove è previsto il pagamento del biglietto.

Tale iniziativa rappresenta un’occasione unica per godere il patrimonio artistico al di fuori dei consueti orari di visita e apprezzare la bellezza degli innumerevoli capolavori esposti nelle collezioni dei nostri musei.

CALABRIANOTTE  DEI MUSEI – MUSEI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI STATALI APERTI    16  maggio 2015 – dalle ore 20.00 alle ore 24.00  Città Prov.
Museo  Archeologico Amendolara CS
Galleria Nazionale “Palazzo Arnone” Cosenza CS
Museo Archeologico Sibari CS
Museo di Torre Cimalonga Scalea CS
Parco Archeologico di Scolacium Borgia CZ
Museo Archeologico di Scolacium Borgia CZ
Museo Archeologico Nazionale Crotone KR
Museo Archeologico  e area  archeologica di Capo Colonna Crotone KR
Museo Nazionale e Parco Archeologico di Locri Epizefiri Locri RC
Area Archeologica  (Monasterace Marina) Monasterace RC
Museo Archeologico di Medma Rosarno RC
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Reggio Calabria RC
Museo Archeologico Nazionale Castello Normanno Svevo Vibo Valentia VV

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Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Cultura
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