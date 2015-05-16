Sabato 16 maggio La Notte dei Musei
Sabato 16 maggio musei e aree archeologiche statali della Calabria aperti dalle 20 alle 24 al costo simbolico di un euro
16 Maggio 2015 - 12:11 | di Vincenzo Comi
Sabato 16 Maggio 2015, in occasione della Notte dei Musei, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, i principali luoghi della cultura statali saranno visitabili al costo simbolico di un euro, laddove è previsto il pagamento del biglietto.
Tale iniziativa rappresenta un’occasione unica per godere il patrimonio artistico al di fuori dei consueti orari di visita e apprezzare la bellezza degli innumerevoli capolavori esposti nelle collezioni dei nostri musei.
|CALABRIANOTTE DEI MUSEI – MUSEI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI STATALI APERTI 16 maggio 2015 – dalle ore 20.00 alle ore 24.00
|Città
|Prov.
|Museo Archeologico
|Amendolara
|CS
|Galleria Nazionale “Palazzo Arnone”
|Cosenza
|CS
|Museo Archeologico
|Sibari
|CS
|Museo di Torre Cimalonga
|Scalea
|CS
|Parco Archeologico di Scolacium
|Borgia
|CZ
|Museo Archeologico di Scolacium
|Borgia
|CZ
|Museo Archeologico Nazionale
|Crotone
|KR
|Museo Archeologico e area archeologica di Capo Colonna
|Crotone
|KR
|Museo Nazionale e Parco Archeologico di Locri Epizefiri
|Locri
|RC
|Area Archeologica (Monasterace Marina)
|Monasterace
|RC
|Museo Archeologico di Medma
|Rosarno
|RC
|Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
|Reggio Calabria
|RC
|Museo Archeologico Nazionale Castello Normanno Svevo
|Vibo Valentia
|VV
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