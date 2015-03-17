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Sabato 28 marzo il workshop ecologico “Cartalana” di filatura della carta e creazione di eco-gioielli

Il 28 marzo a Reggio Calabria torna Cartalana con un workshop ecologico: si fila la carta e si creano gioielli di design ecosostenibili

17 Marzo 2015 - 09:37 | di Vincenzo Comi

Workshop Cartalana di filatura della carta ed eco-gioielli organizzato da Cefcom

Sono ancora aperte le iscrizioni al workshop ecologico di filatura della carta e creazione di eco-gioielli organizzato da Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea) in collaborazione con “Cartalanasabato 28 marzo dalle ore 15:30 alle 18:30 presso la sede associativa (in Via Santa Lucia al Parco, 9).

Il ritorno di Cartalana a Reggio

Dopo il grande successo di partecipazione e di gradimento del primo appuntamento, Marcella Stilo, in arte Cartalana, approda nuovamente sulle rive dello Stretto per portare tutta la sua passione e la sua originalità in tema di riciclo creativo e di realizzazione di gioielli di design.

Originaria calabrese, ma milanese d’adozione, Cartalana utilizza la carta come materiale duttile e ricco di segreti, proponendo con le sue creazioni un nuovo concetto di preziosità non più legato al materiale, ma al valore etico dei progetti realizzati. I suoi gioielli sono interamente fatti a mano all’interno di un laboratorio artigianale senza l’ausilio di imprese esterne né di macchinari, segnati da uno stile unico, suggerendo così nuovi percorsi per salvaguardare l’ambiente e dare nuovo valore alla tradizione artigiana. Il filo utilizzato è realizzato con giornali quotidiani, volantini pubblicitari, posta in cassetta e qualsiasi altro tipo di carta a bassa grammatura e scarsa porosità.

Cosa si impara durante il workshop

Durante il workshop organizzato da Cefcom, le partecipanti potranno scoprire i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno che verrà lasciato in dotazione alle allieve, sperimentando un approccio dinamico e fantasioso e realizzando, sotto la guida attenta dell’artista, diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a ri-utilizzare carta e cartoncino in maniera creativa.

Per partecipare al workshop occorre prenotarsi (i posti sono limitati), non è necessaria alcun

a capacità tecnica, ma soltanto tanta curiosità e tanta voglia di vivere la bellezza dell’arte manuale. A ciascun allievo sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per info e prenotazioni: cefcomcorsi@gmail.com – 329.4435864

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