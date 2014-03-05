Sabato sera su Rai 1 a ‘Ti lascio una canzone’, le calabresi Chiara e Martina Scarpari

Sabato sera l’orgoglio calabrese raddoppia, alle ore 21,00 in diretta su Rai 1.Le due giovani promesse canore Chiara e Martina Scarpari si sono guadagnate il prestigioso palcoscenico di “Ti lascio una canzone” con eleganza innocenza e soprattutto talento.

Doti del resto già rivelatesi in occasione di “InCanto – Delianuova Festival” diretto dal patron Natale Princi, del quale le due gemelle dall’ugola d’oro, detengono ancora il titolo di vincitrici in carica dopo un anno di borsa di studio volta al perfezionamento e al potenziamento in canto.

“Da Presentatrice di questo importante evento calabrese , da ex Miss Calabria 2008 tanto grata al pubblico di corregionali che mi ha sostenuto durante le dirette Rai1, le voci delle due giovani cantanti conquisteranno il cuore degli Italiani – afferma l’ex Miss Erica Cunsolo – Quindi sosteniamole con tutta la nostra forza e il nostro affetto attraverso il televoto , per goderci le loro esibizioni lungo tutta la durata del programma”. read on line