Saggi di danza 2014: al via la rassegna delle scuole reggine

L’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane , comunica che domani, Sabato 21 Giugno, alle ore 10.30 presso il Teatro comunale “F. Cilea” si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “ASI – Saggi di danza 2014” , l’evento di maggiore espressione per le scuole di danza reggine, che vedrà protagoniste oltre 20 Associazioni. CHI SIAMOL’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane (già Alleanza Sportiva Italiana) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, promuove lo sport ed il sociale ed è fornitore di servizi.

Chi è l’ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane

Con le sue numerose società affiliate, sparse sul tutto territorio nazionale, l’ ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dagli inizi degli anni Novanta fino ad oggi, si impegna a garantire il diritto allo sport per tutti ed a valorizzare la dimensioneassociativa e culturale. Inoltre ASI è anche quotidianamente impegnata in attività di promozione sociale, turistica ed ambientale.

Nell’ultimo anno ASI ha offerto la propria proposta sportiva a più di 600.000 praticanti in oltre 11.000 società e associazioni sportive affiliate. L’ASI è presente con le sue strutture istituzionali in tutte le 20 Regioni, in 106 Provincie e in alcune CittàMetropolitane. Le discipline Sportive sono seguite in modo capillare, attraverso più di 70 Settori Sportivi, con particolare attenzione agli sport emergenti.

La rassegna Saggi di danza 2014 alla terza edizione

LA MANIFESTAZIONEGiunta oramai alla sua III edizione, la manifestazione “ASI – Saggi di danza 2014”, grazie alla presenza sempre più numerosa di Associazioni aderenti (quest’anno parteciperanno oltre 20 Associazioni), è divenuta la maggiore rassegna delle scuoledi danza reggine. Tale evento nel corso degli anni si è trasformato in un vero e proprio spettacolo, riuscendo a coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il grande spettacolo offerto dalle scuole di danza, evidenzia sia l’aspetto riguardante le grandi capacità tecniche e professionali degli insegnanti che operano con passione, abnegazione e tenacia per impartire agli allievi i valori della sana competizione, che l’amore per una disciplina artistica altamente formativa ed in grado di creare un sano equilibrio psicofisico.

Una vetrina per i giovani talenti reggini

Una manifestazione che, per i giovani talenti reggini, diventa una vetrina sul panorama nazionale, con l’opportunità, come già successo negli anni passati, di calcare i più prestigiosi ed importanti teatri italiani e stranieri con le maggiori compagnienazionali di ballo. Nello stesso tempo, ASI – Saggi di danza 2014, diventa momento particolarmente significativo di aggregazione sociale e familiare. Difatti la peculiarità è la presenza di interi nuclei familiari e amici durante il saggio che assistono estasiati alle performance delle varie scuole.

Il progetto è volto ad offrire, ad un pubblico appassionato di danza, una kermesse diversificata in più serate. Le scuole presenteranno tipi di spettacoli diversi fra loro, dalla danza moderna alla danza classica fino ai balli caraibici, che godono di un vastissimo pubblico.

I riflettori si sono accesi il 31 maggio e resteranno accesi fino al 19 Luglio, quando dopo il Gran Galà ASI di chiusura, calerà il sipario.